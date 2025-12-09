Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Çakır, korsan taşımacılıkla amansız mücadele başlattıklarını söyledi. Legal hizmet verdiği iddiasındaki korsan taşımacılık yapan bir firmayla hukuki mücadele süreci başlattıklarını vurgulayan Çakır, 'Bu firmayla 19 Aralık'ta mahkeme önünde hesaplaşacağız' dedi.

BURSA (İGFA) - Taksici esnafıyla gittikleri iş birliği neticesinde 'Korsan Taşımacılıkla Mücadele Komisyonu' kurduklarını belirten Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Çakır, 'Komisyonumuz korsan faaliyetlere karşı mücadelesini aktif olarak sürdürmektedir. Vatandaşlarımızdan korsan taksilere itibar göstermemelerini rica ediyoruz. Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca, korsan taksileri tercih eden yolculara 3 bin 84 TL'lik para cezası uygulanmaktadır. Bununla birlikte yolcuların mal ve can güvenlikleri açısından da korsan taksiler, birer tehdit unsuru oluşturmaktadır' diye konuştu.

Kolluk güçlerinin Bursa'da son dönemde gerçekleştirdikleri denetimlerde korsan faaliyet gösteren yaklaşık 2 bin taksiye 46 bin TL'lik para cezası ile 60 gün trafikten men cezası uygulandığını ifade eden Çakır, haksız rekabete neden olan korsan uygulamaların taksici esnafını zor durumda bıraktığını vurguladı.

19 ARALIK MAHKEME GÜNÜ

Bursa'da legal hizmet verdiği iddiasındaki korsan taşımacılık yapan bir firmayla hukuki mücadele süreci başlattıklarını vurgulayan Çakır, 'Bu firmayla 19 Aralık'ta mahkeme önünde hesaplaşacağız. Bilir kişi raporları, adını vermek istemediğim firmanın korsan hizmet verdiğini belgeledi. Söz konusu firmanın halkı yanıltmaya yönelik şehrin muhtelif bölgelerindeki billboardlarda yer alan afişlerini kaldıran Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne, Büyükşehir Genel Sekreterliği'ne ve BURULAŞ Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum. Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası olarak bizim de müdahil olduğumuz davanın mahkeme nezdindeki haklılığının tescilleneceğine inanıyoruz' dedi.

Sundukları hizmet gereği halka karşı sorumlu olduklarını vurgulayan Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Çakır, korsana karşı başlattıkları mücadelede halkın desteğine ihtiyaçları bulunduğunu da sözlerine ekledi.