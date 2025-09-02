Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yangınlarda özveriyle çalışan muhtarlar, ziraat odaları ve belediye çalışanlarına teşekkür belgeleri takdim etti. Anız yakmanın zararlarına dikkat çeken Bozbey, su tasarrufu çağrısı yaptı.Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin çeşitli bölgelerinde çıkan yangınlarda büyük bir özveriyle görev yapan muhtarlar, ziraat odaları ve belediye çalışanlarını bir araya getirerek teşekkür belgeleri verdi.

Törende konuşan Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Köylülerimizin ve çiftçilerimizin yangınlarda gösterdiği destek unutulmaz. Gürsu, Kestel ve diğer yangınlarda bir ağacı, bir hayvanı kurtarmak için verdiğiniz çaba takdire şayan. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

“ANIZ YAKMA YANGINLARIN SEBEBİ”

Bozbey, 10 bin futbol sahası büyüklüğünde alanın yangınlarda kaybedildiğini belirterek, anız yakmanın bu felaketlerin ana nedeni olduğunu vurguladı.

“Anız yakmayın dedik, ama geçen hafta yine bir anız yangını yaşandı" diyen Başkan Bozbey, "Anız yakmak, tarladaki canlıları ve ormanlardaki milyonlarca varlığı yok ediyor. Bu canlılar ürün verimine katkı sağlıyor. Lütfen yapmayın, yaptırmayın” uyarısını yineledi.

BURSA’NIN DAYANIŞMASI ÖRNEK OLDU

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Gürsu’da iki gencin motosikletle ayran getirerek yangın söndürme ekiplerine destek olmasını örnek göstererek, “Bursa, dayanışmasıyla Türkiye’ye örnek oldu. Bu kent yeşilini korumak için mücadele eden herkese minnettarız” dedi.

Bu arada itfaiye bünyesine 100 yeni araç ekleneceğini, 500’e yakın yangın söndürme tankerinin çiftçilere dağıtılacağını açıklayan Başkan Bozbey, kuraklığa karşı su tasarrufu çağrısı yaptı.

1 Eylül’de Çınarcık Barajı’nın açıldığını, Mayıs ayında da arıtma tesisinin devreye girmesiyle Bursa’nın rahat bir nefes alacağını ifade eden Bozbey, “Sizlerle Bursa daha büyük ve yeşil olacak. Ormanları koruma modülüne geçerek yeşili çoğaltmak hepimizin sorumluluğu. Umarız bir daha böyle yangınlar yaşanmaz, ancak hazırlıklı olmalıyız” diyerek katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Bozbey, daha sonra yangınla mücadele eden kahramanlarına teşekkür belgelerini takdim ederek, birlikte günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.