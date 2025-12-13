Antalya Muratpaşa Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencilerini göç ve kültürel çeşitlilik çalışmalarını yerinde gözlemlemeleri amacıyla dostluk parklarında ağırladı.

ANTALYA (İGFA) - Ziyaret, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Politika ve Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASPAG) koordinasyonunda ve Muratpaşa Belediyesi Yabancılar Meclisi iş birliğinde gerçekleştirildi. Yapılan gezide öğrenciler, Muratpaşa'da yaşayan farklı toplulukların kent kültürüne katkılarını yerinde inceleme fırsatı buldu.

Programın ilk durağı olan Taras Shevchenko Ukrayna Dostluk Parkı'nda Ukrayna topluluğunun Antalya'daki varlığı, parkın oluşum süreci ve Ukrayna kültürüne ait semboller ele alındı. Ardından Şirazi Türk-İran Dostluk Parkı ziyaret edilerek İran-Türk dostluğunun tarihsel arka planı ve Şiraz kültürünün sanatsal yönleri hakkında bilgiler paylaşıldı.

Programın üçüncü durağı olan Lev Tolstoy Rusya-Türkiye Dostluk Parkı'nda ise Tolstoy'un barış, vicdan ve insanlık temalarını öne çıkaran evrensel değerleri çerçevesinde Rus topluluğunun kent yaşamındaki yeri değerlendirildi. Ziyaretin son durağı olan Cengiz Aytmatov Parkı'nda ise Kırgız edebiyatı, Kırgız kültüründe insanlık ailesi anlayışı ve Aytmatov'un felsefesi üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Kültürel çeşitliliğin, dostluk ve hoşgörü değerlerinin önemini vurgulayan bu gezi, öğrencilerin kültürlerarası etkileşimi sahada deneyimlemelerine imkân sağladı. Etkinlik, göçün Antalya'nın çok kültürlü yapısına etkilerini ve bunun barış içinde ortak yaşam açısından taşıdığı önemi bir kez daha ortaya koydu.