Erzurum Yakutiye'de karla mücadele başladı. Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, 'Kış şartları boyunca ekiplerimiz sahada olacak' dedi.

Enver GÜLER

ERZURUM (İGFA) - Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, bugün etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte Yakutiye Belediyesi ekiplerinin karla mücadele çalışmalarına başladığını açıkladı.

Başkan Uçar yaptığı açıklamada, ilçenin tüm mahallelerinde ulaşımın aksamaması için ekiplerin sahada olduğunu belirterek, 'Hemşehrilerimizin güvenli ve rahat bir şekilde yolculuk yapabilmesi adına karla mücadele çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ana arterler başta olmak üzere cadde, sokak ve kaldırımlarda yoğun bir çalışma yürütülüyor' dedi.

Yakutiye Belediyesi'ne bağlı ekiplerin kar küreme, tuzlama ve yol açma çalışmalarını 7/24 esasına göre sürdürdüğünü vurgulayan Uçar, vatandaşlardan da olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmalarını istedi.

Başkan Uçar, 'Her şey Yakutiye için. Kış şartları boyunca ekiplerimiz sahada olacak ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz' ifadelerini kullandı.