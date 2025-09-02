Klinik Psikolog Ayşe Topak, eylül ayıyla başlayan okul sezonunda çocukların yaşadığı uyum sürecine dikkat çekerek, ebeveynlere anaokulundan liseye kadar her yaş grubu için önemli önerilerde bulundu.İSTANBUL (İGFA) -Eylül ayıyla birlikte okul sezonunun başlaması, çocuklarda heyecan ve stres, ebeveynlerde ise hazırlık telaşını beraberinde getirdi.

Klinik Psikolog Ayşe Topak, tatilden okul düzenine geçişin her yaş grubunda farklı psikolojik ihtiyaçlar doğurduğunu belirterek, ailelere sabırlı ve destekleyici olmaları çağrısında bulundu.

“Eylül, çocuklar ve aileler için yeniden yapılanma dönemidir” diyen Topak, çocukların kaygı, uyum güçlüğü gibi tepkiler gösterebileceğini, ebeveynlerin yaklaşımının ise başarıyı etkilediğini vurguladı.

ANAOKULU: AYRILMA KAYGISINA DİKKAT

Anaokuluna başlayan çocuklarda ayrılma kaygısının normal olduğunu ifade eden Topak, ağlama nöbetleri veya karın ağrısı gibi belirtiler görülebileceğini söyledi. Ebeveynlere, vedaları kısa ve net tutmalarını, okulu güvenli bir yer olarak tanıtmalarını ve öğretmenle iş birliği yapmalarını önerdi.

İLKOKUL: BAŞARI VE AİDİYET ÖNEMLİ

İlkokul çağında çocukların “Ya yapamazsam?” kaygısı yaşadığını belirten Topak, ebeveynlere çocuğun çabasına odaklanmalarını, spor ve sanat gibi sosyal etkinliklere yönlendirmelerini, akşam sohbetleri ve uyku rutinleriyle güven ortamı oluşturmalarını tavsiye etti.

ORTAOKUL: AKRAN İLİŞKİLERİ VE KİMLİK ARAYIŞI

Ortaokulda ergenliğe geçişle akran ilişkilerinin öne çıktığını kaydeden Topak, ebeveynlerin arkadaşları tanımalarını ancak seçimlere saygı göstermelerini, ekran süresi ve uyku düzeni için baskıcı olmadan sınır koymalarını, çocuğun ilgi alanlarına değer vermelerini önerdi.

LİSE: BAĞIMSIZLIK VE SINAV KAYGISI

Lise döneminde gençlerin sınav kaygısı ve kimlik arayışıyla zorlandığını ifade eden Topak, ebeveynlere sınav başarısı yerine duygusal destek sunmalarını, bağımsızlaşmayı tehdit olarak görmemelerini, gelecek planlarında yol gösterici olmalarını ve öğüt yerine destekleyici bir tavır benimsemelerini tavsiye etti. Topak, okulun ilk haftalarında uyku düzeni, sabah rutini ve duygusal paylaşımın önemine dikkat çekerek, “Uyum süreci birkaç hafta sürebilir. Ancak kaygı, sosyal iletişim güçlüğü veya uzun süren uyum problemleri varsa uzman desteği alınmalı” dedi.