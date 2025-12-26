Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Millet Bahçesi Kültürpark Atatürk Stadyumu girişinde düzenlenen birbirinden renkli etkinliklerle yeni yıl heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Teknik Direktör Tahsin Tam ve futbolcular Taha Batuhan Yayıkçı, Muhammed Demir ve İlhan Depe de Yeni Yıl Meydanı'nı ziyaret ederek taraftarlarla buluştu.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Bursa Kültür AŞ tarafından Eski Atatürk Stadyumu alanında oluşturulan 'Bursa Yeni Yıl Meydanı', vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

İlk günden itibaren Bursalıların yoğun ilgi gösterdiği meydanda yine her yaştan vatandaş doyasıya eğlenerek keyifli vakit geçirme imkanı buluyor. Bursa'ya özgü mutfak lezzetlerinin tadına bakma fırsatı bulan vatandaşlar, DJ performansı, kahoot yarışması, konserler, sihirbaz gösterisi ve masal dinletisiyle eğlenceli bir gün geçiriyor. Alandaki devasa çam ağacı ve 2026 yazısının önünde bol bol fotoğraf çekinen aileler, havanın kararmasıyla ortaya çıkan yeni yıl süslemeleri ve ışıklandırmalarla görsel bir şölen yaşıyor.

Bu arada Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Teknik Direktör Tahsin Tam ve futbolcular Taha Batuhan Yayıkçı, Muhammed Demir ve İlhan Depe de Yeni Yıl Meydanı'nda düzenlenen imza gününde taraftarlarla bir araya geldi.

Programa yoğun ilgi gösteren yeşil beyazlı taraftarlar, uzun kuyruklar oluşturarak tezahüratlar eşliğinde forma ve atkılarını imzalattırdı. Bursaspor'a olan sevgilerini bir kez daha gösteren taraftarlar, gönül verdikleri takımın futbolcularıyla fotoğraf çektirme imkanı buldu. Kendilerine gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade eden futbolcular, taraftar desteğinin kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 'Mücadelede Yanındayım' diyerek destek verdiği organizasyon, yeşil-beyazlı renklere olan bağlılığı da güçlendirdi.