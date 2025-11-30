Bursa'da kent içi trafik akışını rahatlatmak amacıyla Nilüfer ilçesi Tuna Caddesi'nde yıllardır eksikliği çekilen altyapı çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, asfaltlama işlemlerini de tüm hızıyla sürdürüyor. Başkan Mustafa Bozbey, caddeyi tünel ya da köprüyle Hürriyet'e bağlayacak yeni ulaşım koridorunun hazırlıklarına başladıklarını söyledi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer ilçesi Karaman, İhsaniye ve Esentepe mahallelerinin kesişim noktasında yer alan Tuna Caddesi'nde uzun yıllardır beklenen altyapı çalışmalarını tamamladı.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri, altyapıdaki eksikliklerinin giderilmesinin yanı sıra elektrik hatlarının da yer altına alınmasının ardından zaman kaybetmeden 1.7 kilometrelik caddede asfalt kaplama işlemlerine başladı. Etap etap yapılan çalışmalar kapsamında Tuna Caddesi üzerindeki kaldırımlar da yenilenecek.

Çalışmaları yerinde inceleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yetkililerden proje hakkında detaylı bilgi aldı. Balkondan kendisine el sallayan vatandaşları da selamlayan Başkan Mustafa Bozbey, mahalle halkıyla da sohbet ederek çalışma boyunca gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür etti. Tuna Caddesi'ne yoğun bir trafik akışı olduğunu, yol boyunca oluşan çukurlardan dolayı birçok aracın arıza yaptığını anlatan vatandaşlar, yolun kısa sürede daha konforlu hale getirilmesini sağlayan Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.

'BURSA'NIN EN KONFORLU CADDELERİNDEN BİRİ OLACAK'

Tuna Caddesi'nde yıllardır yaşanan bir sorunu çözme noktasına getirdiklerini belirten Başkan Mustafa Bozbey, 'Elektrik tellerinin tamamen yer altına alınmasının ardından Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz asfaltlama çalışmalarına başladı. Önümüzdeki süreçte cadde üzerindeki 8 noktada kamulaştırma yapacağız. Kamulaştırmaların ardından Tuna Caddesi artık Bursa'nın en önemli, en nitelikli ve en konforlu caddelerinden bir olacak' diye konuştu.

Tuna Caddesiyle ilgili yeni bir tasarım üzerinde çalışıldığını da vurgulayan Başkan Mustafa Bozbey, 'Caddeyi direkt Hürriyet tarafına aktarmak istiyoruz. Alttan bir tünelle ya da üstten bir köprüyle Hürriyet tarafına bağlayıp Yakın Çevre Yolu'na ulaşılmasını hedefliyoruz. Vatandaşlarımız, Tuna Caddesi'ni kullanarak Ankara veya İzmir yoluna çıkmadan istediği yere gidebilecek. Planlamada son aşamaya gelindi. Değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Hem ekonomik hem de ulaşıma rahatlık verecek projeyi seçerek uygulayacağız' dedi.

Bursa'da ulaşımı konforlu hale getirmek istediklerini belirten Başkan Mustafa Bozbey, 'Bursa'nın ulaşım alanlarını ve caddelerini çeşitlendirmek istiyoruz. Böylece Bursalılar sadece bir ana caddeden değil, diğer yolları da kullanarak rahatlıkla ulaşım sağlayabilecek. Bursalılar, hizmetin en iyisini hak ediyor' diye konuştu.