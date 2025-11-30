Animasyondan komediye, dramdan korkuya farklı türlerde yedi yeni film vizyonda izleyiciyle buluştu. Renkli dünyalarıyla çocuklara ve ailelere hitap eden animasyonlar, kahkaha dolu komediler, duygu yüklü dramlar ve gerilim dolu korku filmleri izleyicilere farklı deneyimler sunuyor.

BURSA (İGFA) - Vizyona girecek yeni filmlerle buluşturuyor. Vizyonun yeni filmleri Zootropolis 2 (Zootopia 2), İbi: Uzay Görevi, DJ Ahmet, Nasipse Olur 2, Ölüm Evi (Rosario), Sonsuza Dek (Eternity), Erken Kış ve İdea yer alıyor.

28 KASIM CUMA GÜNÜ VİZYONUNUN ÖNE ÇIKANLARI

Animasyon tutkunlarının ve çocukların ilgisini çekecek Zootropolis 2 (Zootopia 2), Judy ve Nick'i Zootropolis'in şimdiye dek görmediğimiz bölgelerine götüren yepyeni bir maceraya açılıyor. Şehre gelişiyle düzeni altüst eden Gary De'Snake'in izini süren ikili, gizemi çözmek için farklı kılıklara bürünmek ve şehrin gölgeli noktalarına sızmak zorunda kalır. Aksiyon, mizah ve renkli dünyasıyla film, serinin temposunu daha da yükseltiyor.

Sinan Ölmez'in yönettiği haftanın bir diğer animasyon filmi İbi: Uzay Görevi, sevilen karakter İbi ve arkadaşlarını bu kez bambaşka bir galakside zorlu bir maceraya taşıyor. Bir uzay kazasının ardından kendilerini iki robot ırkın savaşının ortasında bulan ekip, sonsuz çatışmayı sonlandırmak için yüzyıllardır kayıp olan 'Çok Önemli Parça'yı bulmak zorundadır. Renkli atmosferi ve eğlenceli anlatımıyla küçük izleyicilere yönelik keyifli bir animasyon sunuyor.

Georgi M. Unkovski'nin yazıp yönettiği DJ Ahmet, Kuzey Makedonya'daki bir Yörük köyünde yaşayan 15 yaşındaki Ahmet'in müzik tutkusunu, aile yükümlülüklerini ve büyüme sancılarını anlatıyor. Annesinin yokluğunda ailesine sahip çıkmaya çalışan genç Ahmet, bir yandan hayallerine tutunurken bir yandan sevdiği kıza kavuşmanın yollarını arar. Müzik ve duygu dolu yerel bir hikâye izleyiciyle buluşuyor.

Ufuk Cebeci'nin yönettiği Nasipse Olur 2, Boyabat'ın ünlü çifti Günfer ve Gökhan'ın İstanbul'daki trajikomik mücadelesini konu alıyor. Aile iflas edince yeniden hayata tutunmaya çalışan ikili, balıkçılıktan korsan taksiciliğe, sahneye çıkmaktan ticarete kadar türlü işe bulaşır. Kaosun ortasında aşklarını korumaya çalışan çiftin hikâyesi hem kahkaha hem de duygu vadediyor.

Haftanın korku filmlerinden Ölüm Evi (Rosario), yoğun kar fırtınasında büyükannesinin evine hapsolan Rosario'nun bir gecede kabusa sürüklenişini anlatıyor. Sessiz apartman sakinleri arasında gizemli bir komşu ortaya çıkarken, asıl tehlike büyükannesinin bedenini ele geçiren varlıkların uyanışıyla kendini gösterir. Gerilim ve doğaüstü korkunun iç içe geçtiği karanlık bir gece hikâyesi.

David Freyne'nin yönettiği Sonsuza Dek (Eternity), ruhların sonsuzluklarını nerede geçireceklerine karar vermesi için yalnızca bir haftası olan Joan'ın imkânsız seçimlerini konu alıyor. Genç yaşta kaybettiği ilk aşkıyla yeniden karşılaşma ihtimali, hayatının aşkıyla bir arada kalma hisleriyle çatışınca Joan kendisini büyülü, romantik ve fantastik bir yolculuğun içinde bulur. Elizabeth Olsen ve Miles Teller başrollerde.

Özcan Alper'in yönettiği Erken Kış, taşıyıcı annelik süreciyle birleşen savaş gölgesi altında karmaşık bir aile hikâyesi sunuyor. Bebek Ada'nın doğumundan kısa süre sonra patlak veren savaş nedeniyle Lia'nın İstanbul'da kalmak zorunda kalması, aile içindeki dengeleri değiştirir. Hem aidiyet hem annelik hem de göç temaları güçlü bir dramatik doku içinde işleniyor.