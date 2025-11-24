Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Erenler Kız Meslek Lisesi'nde hazırlanan öğle yemeğini tüketen Sölöz İlkokulu'ndan 23 öğrenci, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye sevk edildi. Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili su ve gıda numuneleri alınarak inceleme başlatıldı.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Orhangazi ilçesinde yaşanan gıda kaynaklı rahatsızlanma şüphesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Erenler Kız Meslek Lisesi öğrencilerinin hazırladığı tavuk şnitzel ve makarnayı tüketen Sölöz İlkokulu'ndaki 23 öğrenci, karın ağrısı ve mide bulantısı şikâyetleri nedeniyle sağlık ekiplerine başvurdu.

112 Acil Sağlık ekiplerince Orhangazi ve Gemlik Devlet Hastanelerine sevk edilen öğrencilerin yapılan ilk kontrollerinde genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi.

SU VE GIDA NUMUNELERİ İNCELEMEYE ALINDI

Olayın ardından Orhangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, her iki okulda da kapsamlı inceleme başlattı.

İl Sağlık Müdürlüğü, sürecin yakından takip edildiğini belirterek kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğini duyururken, ekiplerin su ve gıda numuneleri alarak epidemiyolojik çalışma yürüttüğü bildirildi.