Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı'nda yaptığı konuşmada, 15 bin öğretmenin atama sürecinin tamamlandığını ve kura ile görev yerlerinin belirlendiğini duyurdu. Erdoğan, 2002'den bu yana 821 bini aşkın öğretmen atadıklarını vurgulayarak eğitimdeki dönüşüme dikkat çekti.

24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni öğretmenlerin Türkiye'nin geleceğine yön vereceğini belirterek, 'Genç öğretmenlerimiz; birikimleri, vizyonları ve sağlam duruşlarıyla öğrencilerimizi geleceğin dünyasına hazırlayacak' dedi. Erdoğan, mesleği aşkla icra edeceklerine inandığı genç öğretmenleri tebrik ederek görevlerinin ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

'AİLELERİN DESTEĞİ ÖĞRETMEN EMEĞİ KADAR KIYMETLİDİR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının önemli bir bölümünü ailelere hitap ederek sürdürdü. Bir öğretmenin emeğinin değerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailelerin eğitim sürecine katılımının vazgeçilmez olduğunu söyledi. Erdoğan, 'Ailelerimizin çocuklarının eğitimleriyle yakından ilgilenmesi, özellikle de sanal dünyadan gelebilecek tehlikelerle mücadelede son derece önemlidir. Bu konuda el ele vereceğiz; dikkatli, sabırlı ve kararlı olacağız.' dedi.

EĞİTİMDE 20 YILDA TARİHİ DÖNÜŞÜM

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin eğitimde yeni bir paradigma dönüşümü başlattığını, bu dönüşümün söz konusu mücadeleye de güç katacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin öğretmen kadrosundaki büyümeye de dikkat çekerek, '2002'den bu yana 821 bin 360 öğretmen atadık. Bugün resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen sayımız 1 milyon 34 bini aştı. Aktif öğretmenlerin 10'da 8'i bizim dönemimizde göreve başladı.' diye konuştu.

Sınıf mevcutlarında yaşanan iyileşmeyi de paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilköğretimde öğretmen başına düşen öğrenci sayısının 28'den 15'e; ortaöğretimde 18'den 11'e gerilediğini belirtti. 'Biz 60-70 kişilik sınıflarda okuduk, şimdi evlatlarımız 20-25 kişilik dersliklerde eğitim alıyor. Dünyada bu başarıyı bu kadar kısa sürede yakalayan çok az ülke var.' diyen Erdoğan, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeye ve öğretmenlerin mesleki itibarını yükseltmeye devam edeceklerini söyledi.

Ataması yapılan öğretmenlerin 19 Ocak 2026'da görevlerine başlayacağı öğrenildi.