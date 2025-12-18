Düzce'nin Konuralp mevkisinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince asayiş, narkotik ve trafik birimlerinin katılımıyla huzur operasyonu düzenlendi.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen operasyonda, GBT sorgulamaları ile trafik denetimleri yapıldı.

Denetimler sırasında durdurulan motosiklet sürücüsü Ömer K.'nin ehliyetsiz olduğu, kullandığı motosikletin plakasız ve sigortasız olduğu tespit edildi. Ayrıca sürücünün 0,35 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kurallara aykırı durumlar nedeniyle sürücü hakkında yasal işlem uygulanırken, motosiklet çekici yardımıyla nöbetçi otoparka götürüldü.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla bu tür uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.