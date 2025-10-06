Bursa'da Mama Üretim Tesisi, Hayvan Ambulansı, PatiVet Gezici Tedavi Aracı gibi sokak hayvanlarına yönelik örnek çalışmalar yapan Yıldırım Belediyesi, şimdi de sahipsiz patili canları sıcak bir yuvaya kavuşturmak için Sahiplendirme Merkezi projesini hayata geçirdi.

BURSA (İGFA) - Her canlının yaşam hakkını gözeten bir belediyecilik anlayışıyla çalışan Yıldırım Belediyesi, patili canlar için önemli bir projeyi daha hayata geçirdi.

Vakıfköy Mahallesi'nde kurulan Yıldırım Belediyesi Sahiplendirme Merkezi, sokağa terkedilenler başta olmaz üzere patili canları hızlı bir şekilde yeni yuvalarına kavuşturacak.

Yıldırım Belediyesi Sahiplendirme Merkezi'nin açılışına, Belediye Başkanı Oktay Yılmaz başta olmak üzere, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Gülsüm Korkmaz, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, MHP Yıldırım İlçe Başkanı Kadir Taşçı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Demirci, Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Feyzi Özdemir, Yıldırım Muhtarlar Derneği Başkanı Muhsin Sak, vatandaşlar ve hayvanseverler katıldı.

'MERHAMET YUVASI'

Sahiplendirme Merkezi açılış töreninde konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz; Yıldırım Belediyesi olarak hayata geçirdikleri Sahiplendirme Merkezi'nin yalnızca bir tesis değil; kimsesiz, terk edilmiş, sokaklarda yaşam mücadelesi veren patili canlar için bir merhamet yuvası olduğunu söyledi. 'Bu bilinçle; Yıldırım'ı sadece binalarıyla, yollarıyla değil; insanıyla, doğasıyla ve tüm canlılarıyla yaşanabilir bir şehir haline getirmek için çalışıyoruz' diyen Başkan Yılmaz, sokak hayvanları için bugüne kadar önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlattı.

2025 yılında başlattığımız 'hayvan sahiplenene bir yıl ücretsiz tedavi desteği' kampanyamız sayesinde bugüne kadar 447 hayvanın sahiplendirildiğini kaydeden Başkan Yılmaz; 'PatiVet gezici tedavi aracımızla bugüne kadar 653 sokak hayvanının aşılamasını gerçekleştirdik. Haybulans aracımızla da sokakta yaralanan veya acil müdahale gerektiren sokak hayvanlarına anında sağlık hizmeti ulaştırıyoruz. 1 Ocak 2025'ten bu yana 7 bin 186 hayvanın tedavisini gerçekleştirip, 793'üne de kısırlaştırma işlemi uyguladık. Yıldırım Belediyesi olarak yürüttüğümüz sıfır atık çalışmalarımızı da, yine sokak hayvanlarının yararına olacak şekilde planladık. Çeşitli kamu kurumları ve işletmelerden topladığımız yemek atıklarını, mama üretim tesisimizde işleyerek patili canlar için mamaya dönüştürüyoruz' diye konuştu.

Açılış töreninde konuşan Yıldırım Kaymakamı Metin Esen ise Yıldırım Belediyesi Sahiplendirme Merkezi'nin çok önemli bir ihtiyacı karşılayacağını belirterek Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a teşekkür etti.