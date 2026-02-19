Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 2026 yılı için hazırlanan 'Eskişehir Yılı Vizyon Projeleri'ni İstanbul'da faaliyet gösteren Eskişehir hemşehri derneklerinin temsilcilerine anlattı. İstanbul'da gerçekleşen buluşmada, sivil toplum kuruluşları ile hemşehri derneklerinin katkısının önemi vurgulanırken, ortak akıl ve dayanışma mesajları verildi.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 2026 Eskişehir Yılı Vizyon Projeleri, İstanbul'da faaliyet gösteren Eskişehirli hemşehri derneklerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda paylaşıldı. Buluşmada kent vizyonu, kültürel projeler ve dayanışma çalışmaları ele alındı.

Toplantıya Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Üsküdar Belediyesi 1'inci Başkan Vekili Ali Aral, İstanbul'da faaliyet gösteren Eskişehirliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Orhan Aktepe, İstanbul Eskişehirli Yönetici ve İşadamları Derneği Başkanı Orhan Barda, Marmara Eskişehir Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Kazım Gündoğan, Boğazın Kırmızı Şimşekleri Derneği Başkanı Selahattin Erdoğan, Darıca Eskişehirliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Okan Genç ve dernek temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Ünlüce, 2026 vizyonunun Eskişehir'i kültür, sanat, turizm ve sosyal belediyecilik alanlarında daha ileriye taşıyacak projeler içerdiğini belirterek, şehir dışında yaşayan hemşehrilerin desteğinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Ünlüce, 'Sizler burada Eskişehir'in gönüllü temsilcilerisiniz. Şehrimizin başarı hikâyelerini anlatacak en doğru kişiler sizlersiniz. Yıllardır dernekler aracılığıyla bu bağı yaşatmanız, Eskişehir'e olan sevginizin en güçlü göstergesidir. Belki Eskişehir'le bağı zayıflamış hemşehrilerimiz vardır. Onları da yeniden harekete geçirebiliriz. İlginizi çeken bir etkinlik olduğunda daha fazla iletişimde olalım. Eskişehir'e daha sık gelin. Biz hayatımızın büyük kısmını Eskişehir'de geçirdik. Başka bir şehirde yaşamayı düşünmedik bile. Ama sizler farklı şehirlerde hayat kurdunuz, aileleriniz var, düzeniniz var. Buna rağmen Eskişehir bağınızı koparmadınız. İşte bu çok değerli. Eskişehir denildiğinde hepimizin içinde özel bir duygu oluşuyor. Bu güçlü ve duygusal bağı birlikte büyütmek istiyoruz. Sizlere, dernek başkanlarımıza ve yöneticilerimize bu gönül buluşması için teşekkür ediyorum.' dedi.