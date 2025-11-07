Bursa'da Osmangazi Belediyesi ve YAYKOOP iş birliğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen Osmangazi Kitap Fuarı, altıncı gününde de yazarlar, gazeteciler ve uzmanlarla dolu dolu bir program sundu.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Meydanı'nda düzenlenen fuar, kitap severlere kültürel bir şölen yaşatmaya devam ediyor. Pelin Yılmaz'ın miniklere yönelik masal dinletisiyle başlayan etkinlikler, çocukların hayal dünyasına keyifli bir yolculuk sundu.

Fuarın spor kültürü temalı oturumunda gazeteci Serkan Yetişmişoğlu ve Celil İnce, Bursaspor ve Bursa kent tarihine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Yetişmişoğlu, 'Bursaspor, Bursa'da bir kültürdür. Kulübün geçmiş başarıları ve şehirdeki etkisi göz ardı edilemez' derken, İnce de Bursaspor'un kent bilincini geliştirmede kritik bir rol oynadığını vurguladı. İki isim de Osmangazi Belediyesi'nin Bursaspor'lu nesiller yetiştirme projelerini övdü.

Çocuklara yönelik bir diğer etkinlikte hızlı okuma uzmanı Kezban Küçük, merak etmenin önemini ve bu merakın kitaplarla giderilmesi gerektiğini anlattı.

Deprem uzmanı Moriwaki Yoshinori, Japonya deneyimlerinden yola çıkarak deprem önlemlerine dikkat çekti ve katılımcılara uyarılarda bulundu.

İlahiyatçı ve yazar R. İhsan Eliaçık ise sosyal İslam ve din-inanç kavramlarını ele aldığı söyleşide, dinin toplumsal, inancın bireysel olduğunu vurguladı. Eliaçık, fuarın yazarlar için nefes alma alanı olduğunu belirtti.

Günün bir diğer dikkat çekici oturumu, yapay zeka ve sanat ilişkisini konu alan söyleşi oldu. Yazarlar Bülent Elitok ve Zehra Betül Yazıcı, yapay zekanın insan yaşamına etkilerini ve sanat üretiminde kullanımını tartıştı. Elitok, yapay zekadan korkulmaması gerektiğini belirtirken, Yazıcı, yapay zekanın sanat üretiminde farklı katkılar sunduğunu ifade etti.

Etkinliklerin sonunda Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, konuklara teşekkür ve hediyelerini takdim etti. Fuar, katılımcılara farklı alanlarda bilgi ve deneyim paylaşımı sunmaya devam ediyor.