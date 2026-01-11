Bursa Gürsu'da 15 yılı aşkın süredir esnaflık yapan Cuma Tüysüz, Gürsu Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığı'na adaylığını açıkladı. 'Makamda değil, sokakta olacağız' diyen Tüysüz, esnafla iç içe, şeffaf ve çözüm odaklı bir yönetim sözü verdi.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gürsu ilçesinde 1978 yılından bu yana yaşayan ve 2011 yılından itibaren esnaflık yapan Cuma Tüysüz, Gürsu Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığı'na aday oldu. Adaylığını açıkladığı günden bu yana ilçedeki esnafı ziyaret eden Tüysüz, 'Gürsu için değişim' sloganıyla kapsamlı bir seferberlik başlattı.

Çalışma hayatında fabrika işçiliğinden tarım işçiliğine, inşaat ameleliğinden garsonluğa kadar birçok işte çalıştığını belirten başkan adayı Tüysüz, esnafların zor bir dönemden geçtiğine dikkat çekerek, 'Hayatım boyunca alın teri ve akıl teriyle çalıştım. 15 yılı aşkın süredir Gürsu'da esnaflık yapıyorum. Esnaf arkadaşlarımızın ve komşularımızın çağrısı üzerine bu göreve talip oldum' dedi.

'MAKAMDA DEĞİL SOKAKTA OLACAĞIZ'

Başkan seçilmesi halinde esnafla iç içe, sahada bir yönetim anlayışı benimseyeceğini vurgulayan Cuma Tüysüz, Gürsu esnafının sorunlarına çözüm üreten bir oda hedeflediklerini söyledi. Yaklaşık 987 üyenin oy kullanacağı seçim sürecinde 750'ye yakın esnafı birebir ziyaret ettiklerini ifade eden Tüysüz, 'Sorunları da çözümleri de birlikte konuşuyoruz. Gürsu esnafı büyük bir ailedir' diye konuştu.

Projeleri hakkında da bilgi veren Tüysüz, mesleki eğitim ve sertifikasyon süreçlerini hızlandıracaklarını, diploması olmayan esnaflar için Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle eğitim süreçleri başlatacaklarını söyledi. Mesleki yeterlilik belgelerinde uygun fiyatlı ve yüksek katılımlı programlar düzenleyeceklerini belirten Tüysüz, esnafı milletvekilleri, il ve ilçe yöneticileriyle düzenli olarak buluşturacaklarını ifade etti.

'TÜRKİYE'Yİ GÜRSU'YA GETİRECEĞİZ'

Gürsu'nun kültür, doğa ve turizm potansiyeline dikkat çeken Tüysüz, ilçenin farklı şehirlerden aldığı göçü avantaja çevirmeyi hedeflediklerini söyledi. Mesleki eğitim seminerleri, alışveriş festivalleri ve indirim günleri düzenleyerek Gürsu'nun cazibesini artıracaklarını belirten başkan adayı Cuma Tüysüz, '2026 yılında Gürsu esnafının cirosunu yüzde 20 artırmayı hedefliyoruz. Dijital dönüşüm, kargo anlaşmaları, sağlık, eğitim ve akaryakıt alanlarında indirim protokolleriyle esnafımızın yanında olacağız' diye konuştu.