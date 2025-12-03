İzmir'de düzenlenen 19. Uluslararası Turizm Ticaret Fuarı ve Kongresi, geçen yıla göre iki kat artan katılımcı sayısıyla başladı. Başkan Cemil Tugay, İzmir'in sürdürülebilir ve yüksek katma değerli turizmde merkez olma potansiyelini vurguladı.

İZMİR (İGFA) - Türkiye'nin en kapsamlı turizm organizasyonlarından TTI İzmir - 19. Uluslararası Turizm Ticaret Fuarı ve Kongresi, Fuar İzmir'de kapılarını açtı. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen fuar; 5 Aralık'a kadar 54 ülkeden ve Türkiye'nin 30 şehrinden turizm profesyonellerini bir araya getiriyor.

Açılışa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, TÜRSAB Başkan Yardımcısı Hasan Eker, KKTC Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, Bosna-Hersek Zenica Doboy Kantonu Ekonomi Bakanı Samir Sibonjic ve çok sayıda yerli-yabancı sektör temsilcisi katıldı.

TUGAY: 'GEÇEN YILA GÖRE İKİ KAT FAZLA KATILIMCI VAR'

Başkan Tugay, İzmir'in 8 bin 500 yıllık kültür mirasına sahip önemli bir turizm şehri olduğunu belirterek çevre sorunları ve iklim krizine karşı sürdürülebilir turizm vurgusu yaptı. Bu yıl 242'si yerli, 139'u yabancı toplam 381 katılımcının fuarda yer aldığını söyleyen Tugay, 'Şehrimizde turizmin gelişmesi için çalışıyoruz. İzmir, nitelikli ve uzun vadeli turizmin merkezlerinden biri olmaya aday.' dedi.

Ayrıca, İzmir'in fuarcılık geleneğini güçlendirmeye devam edeceğini ve şehrin sağlık turizmi alanında da yükseldiğini ifade etti.

TÜRSAB Başkan Yardımcısı Hasan Eker, turizmde rekabet yerine paydaşlığın önemine dikkat çekerken, KKTC Bakanı Ataoğlu ve Bosna-Hersek heyeti, ülkeleri arasındaki ilişkilerin güçlenmesi gerektiğini vurguladı.

Bu yıl TTI İzmir'in resmi sürdürülebilirlik ortağı, dünyanın 60'tan fazla ülkesinde çalışan Green Destinations oldu. Kuruluşun fuara katılımı, İzmir'in sürdürülebilir turizm vizyonuna uluslararası destek sağlayacak.

2025 VİZYON PARTNERİ BOOKİNG AGORA

TTI İzmir 2025'in vizyon partneri ise rezervasyon teknolojileriyle öne çıkan Booking Agora oldu. İş birliğiyle 50'nin üzerinde ülkeden 80'den fazla markanın İzmir'e gelmesi ve yeni iş bağlantılarının kurulması hedefleniyor.

Hosted Buyer programı sayesinde çok sayıda uluslararası satın almacı fuara davet edildi. ABD'den Çin'e, İsveç'ten Arjantin'e kadar geniş katılım beklenirken, Yunan adalarının da yer alması yeni iş birliklerine zemin oluşturacak.

Fuar boyunca yerli ve yabancı destinasyonlar tanıtılacak, kültürel deneyim alanları kurulacak. TTI Stage oturumlarında ise sürdürülebilir turizm, dijital dönüşüm, destinasyon yönetimi gibi konular ele alınacak.