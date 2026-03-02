Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 'Herkes Gülümsediği Zaman Bir Başkadır Ramazan' temasıyla düzenlediği kültür-sanat etkinlikleri Bursalılar ile buluşmaya devam ediyor.

BURSA (İGFA) - Neyzen Burcu Karadağ, 'Şems'in 40 Kuralı' konseriyle Bursalı sanatseverlerle buluştu.

Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde tasavvuf düşüncesi ile müziğin birleştirici gücü aynı sahneye taşındı. Neyin huzurlu tınısı eşliğinde Şems-i Tebrizi'nin ilham veren 40 sözü sahneye yansırken, semazenlerin icra ettiği sema gösterisi de gecenin maneviyatını derinden hissettirdi. Vatandaşların ilgiyle takip ettiği konser, gönüllerde hoş bir iz bıraktı.

Konserin sonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Şube Müdürü Nazan Akdoğan tarafından sanatçı Burcu Karadağ'a, adına dikilen fidana ait sertifikanın da yer aldığı hediye takdim edildi.