Bosna Hersek'in Bağımsızlık Günü, İzmir'de Bornova Belediyesi ve derneklerin ortaklığıyla iftarla kutlandı. 1 Mart 1992'de ilan edilen bağımsızlık, şiir dinletisi ve müzikle anıldı. Türkiye-Bosna Hersek ilişkileri vurgulandı.

İZMİR (İGFA) - Bosna Hersek'in bağımsızlık iradesini ilan ettiği 1 Mart, 1992 yılından bu yana 'Bağımsızlık Günü' olarak kutlanıyor. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi İzmir'de de bu anlamlı gün, Bornova Belediyesi, İzmir Bosna Sancak Derneği, Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu, Zambak Boşnak Kadın Dernekleri ve Boşnak Sanatçı Cenk Bosnalı'nın ortaklaşa düzenlediği etkinlikle anıldı. Program kapsamında 500 kişilik iftar sofrası da kuruldu.

Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleştirilen etkinlik, Çamdibi Katlı Pazar Yeri üzerindeki düğün salonunda yapıldı. Gecede protokol konuşmaları, şiir dinletisi ve müzik performanslarıyla Bosna'nın kültürel ve tarihî mirası yaşatıldı.

Çok sayıda dernek temsilcisi ve Boşnak toplumu da geceye katılım gösterdi.

Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Barbaros Taşer konuşmasında, Bosna Hersek'in bağımsızlık mücadelesinin sadece siyasi bir karar değil, bir halkın onur ve özgürlük iradesi olduğunu vurguladı. Taşer, Ramazan ayının birlik ve kardeşlik ruhunu pekiştirdiğini belirterek, 'Türkiye ile Bosna-Hersek arasındaki bağ; diplomatik bir ilişkiden öte, tarih, gönül ve kader birliğidir' dedi.

Program, müzik dinletisiyle devam ederken Bosna Hersek'in bağımsızlığı uğruna can veren şehitler rahmetle anıldı. Katılımcılar, hem bağımsızlık ruhunu hem de Ramazan'ın bereketini birlikte yaşamanın anlamını paylaştı. Bu özel gece, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki dostluk bağlarının güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdı. Katkı sunan tüm kurumlara ve değerli misafirlere teşekkür edildi.