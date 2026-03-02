AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Ramazan ayının manevi atmosferinde Mardin Kur'an Eğitim Merkezi'ndeki hafız öğrencilerle sahur programında bir araya geldi.

MARDİN (İGFA) - AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Ramazan ayının manevi ikliminde Mardin Kur'an Eğitim Merkezi'nde eğitim gören hafız öğrencilerle sahur sofrasında buluştu. Programda öğrencilerle sohbet ederek eğitim süreçleri hakkında bilgi alan Kılıç, samimi ve içten bir ortam oluşmasına katkı sağladı.

Milletvekili Kılıç, yaptığı açıklamada, Ramazan'ın manevi ikliminde, birbirinden nezih hafızlarla sahur programında bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, hafızlığın sadece bireysel bir kazanım değil, toplumun manevi geleceğine yapılan en büyük yatırımı olduğunu söyledi. Kılıç, 'Bu müstesna eğitim yuvası, değerli Müdürümüz Yunus Korkmaz'ın katkıları ve öğrencilerimizin azmiyle önemli başarılara imza atacak. Bizler de bu kurumun daha fazla öğrenci yetiştirebilmesi için üzerimize düşen görevleri yapmaya hazırız' dedi.

Mardin Kur'an Eğitim Merkezi Müdürü Yunus Korkmaz ise Milletvekili Kılıç'ın ziyaretinin öğrenciler için unutulmaz bir deneyim olduğunu vurgulayarak, 'Sayın vekilimiz, öğrencilerimizle tek tek sohbet ederek gönül dünyalarında tarifi imkânsız bir etki oluşturdu. Kurumumuzun kuruluş aşamasından itibaren desteklerini hep hissettik. Yoğun programına rağmen sahur soframıza katılarak bizlere ve öğrencilerimize ayrı bir atmosfer kazandırmasından ötürü teşekkür ediyoruz' diye konuştu.