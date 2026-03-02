Konya Büyükşehir Belediyesi, merkezdeki üniversite öğrencilerine yönelik itfaiyeyi tanıtmak, sanat alanında katkı sağlamak, geleceğin ressamlarını desteklemek amacıyla 'İtfaiye' temalı ödüllü resim yarışması düzenliyor. 15 Mayıs, yarışma için son katılım tarihi olarak açıklandı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konya merkezdeki üniversite öğrencilerinin katılımıyla 'İtfaiye' temalı ödüllü resim yarışmasının beşincisini düzenleniyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilecek yarışmayla üniversite öğrencilerine itfaiyeyi tanıtmak, sanat alanında katkı sağlamak, geleceğin ressamlarını desteklemek ve kalıcı eserler kazandırılması amaçlanıyor.

İtfaiye teşkilatının zorlu görevleri, afetlerle mücadeledeki rolü ve toplumsal öneminin sanat yoluyla anlatılacağı yarışmaya eser verecek olan öğrenciler çizimlerini, 'Tuval üzerine akrilik ve yağlı boya' tekniği ile yapmaları isteniyor.

Kayıtların itfaiyeresimyarismasi.konya.bel.tr adresi üzerinden yapılacak yarışma için başvurunun yapılmasının akabinde eserlerin fiziki olarak Büyükşehir Belediyesi Sancak İtfaiye Merkezi'ne teslim edilmesi gerekiyor. Fiziki olarak teslim edilmeyen resimler yarışmaya dahil edilmeyecek.

Yarışmaya son katılım tarihi 15 Mayıs 2026 olup, ödül töreni ve sergi tarihi ise Yangından Korunma Haftası olan 25 Eylül-1 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin beşincisini düzenleyeceği yarışma ile itfaiyenin yangın, afet ve acil durumlar karşısındaki hayati rolüne dikkat çekilmesi, yangın ile afetlere karşı farkındalık oluşturulması hedefleniyor.