İzmir Büyükşehir Belediyesi, BASİFED ve TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğiyle 9 Mart'ta gerçekleştirilecek zirve, kadınların toplumsal, ekonomik ve kültürel gücünü görünür kılmayı hedefliyor.

İZMİR (İGFA) - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında İzmir, önemli bir zirveye ev sahipliği yapacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) ve TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğiyle düzenlenecek 'Cesaretin Adı: Kadın' zirvesi, 9 Mart saat 09.30'da Tarihi Havagazı Fabrikası'nda başlayacak.

Projenin fikir lideri olan Öznur Tugay, zirve öncesi düzenlenen basın toplantısında, etkinliğin İzmir'den yükselen ilham verici bir ses olacağına inandığını söyledi. Tugay, 'Kadınların emeğini, bilgisini ve liderlik potansiyelini odağına alacak bu zirve; yalnızca bir etkinlik değil, eşitlik, dayanışma ve ortak gelecek adına güçlü bir çağrıdır. Kadın girişimciliğinden liderliğe; yapay zekâ ve toplumsal cinsiyet ilişkisine, iş dünyasında ve medyada kadının yerine kadar birçok önemli başlık ele alınacak' dedi.

Zirvede, kadınların eşit koşullarda var olduğu bir toplumun daha adil, üretken ve umut dolu bir geleceğin anahtarı olduğunu vurgulayan Tugay, etkinliğin paylaşılan bilgiler ve kurulacak temaslarla sadece bugünü değil yarını da şekillendireceğini belirtti. Etkinlik, ramazan ayı vesilesiyle düzenlenecek iftar buluşmasıyla sona erecek.

BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş, zirvenin iş dünyası temsilcileri, kadın girişimciler, akademisyenler, sanatçılar, medya mensupları ve gençleri bir araya getireceğini söyledi. Güneş, 'Ekonomik kalkınma ve toplumsal refah, kadınların üretimde, yönetimde ve karar mekanizmalarında eşit temsil edilmesiyle mümkündür. Bu zirvede sadece ilham verici hikâyeleri değil, somut çözüm önerilerini ve iş birliği modellerini konuşacağız' ifadelerini kullandı.

TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Deniz Celep ise zirvenin güçlü sesleri bir araya getireceğini belirterek, 'Başarılı iş kadınlarımızı, iletişimcilerimizi, sanat ve akademi alanındaki öncü isimleri ağırlayacağız. Kadın varsa yarın var diyoruz ve bu zirvede tüm kadınları bir arada görmek istiyoruz' dedi.

Zirve, kadınların toplumsal, ekonomik ve kültürel güçlerini görünür kılmak ve İzmir'den Türkiye'ye örnek bir model sunmak amacıyla gerçekleştirilecek.