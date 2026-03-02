Ankara Büyükşehir Belediyesi alışveriş merkezlerinin giriş ve çıkışlarındaki trafik yoğunluğunu azaltmak için çalışmalarını sürdürüyor.
ANKARA (İGFA) - Armada AVM ile Eskişehir Yolu (Dumlupınar Bulvarı) bağlantısındaki trafik tıkanıklığının giderilmesi amacıyla stratejik güzergâhlarda 'tek yön' uygulaması hayata geçirildi.
Düzenlemeyle birlikte artık; Yaşam Caddesi, 3. Sokak ve Nergiz Sokak 28 Şubat 2026 itibarıyla Armada girişinden başlayarak Sakıp Sabancı Bulvarı istikametine tek yön olarak hizmet verecek.
ARAÇLARIN ANA BULVARA ÇIKIŞI KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE SAĞLANACAK
Araçların ana yola çıkışlarını senkronize etmek ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla Nergiz Sokak'ın Sakıp Sabancı Bulvarı bağlantı noktasına da akıllı sinyalizasyon sistemi kuruldu. Bu kapsamda araçların ana bulvara çıkışları kontrollü bir şekilde sağlanıyor.