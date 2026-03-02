İzmit Belediyesi iştiraki BEKAŞ bünyesinde İnşaat Demir Ustası ve İnşaat Kalıp Ustası alımı yapacak. Başvurular 2-8 Mart 2026 tarihleri arasında online olarak alınacak.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, iştiraki BEKAŞ bünyesinde istihdam edilmek üzere 'İnşaat Demir Ustası' ve 'İnşaat Kalıp Ustası' alımı yapacağını duyurdu.

Bugün başlayan başvurular 8 Mart 2026 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görev alabilecek, 'gülümseyen' ve 'İzmit'i çok seven' çalışma arkadaşlarının arandığı ifade edildi.

Adayların başvurularını kariyer.izmit.bel.tr adresi üzerinden bilgisayar aracılığıyla yapmaları, tüm bilgileri eksiksiz doldurmaları ve istenilen belgeleri sisteme yüklemeleri gerektiği belirtildi.