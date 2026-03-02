Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın müjdesini verdiği Karapürçek Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) inşa çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karapürçek'te inşası süratle devam eden Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) yüzde 60 seviyesine ulaşıldığını açıkladı.

Şehrin 6'ncı SGM'si olacak proje tamamlandığında bölgedeki binlerce kişi için yeni bir sosyal yaşam merkezi görevi görecek.

Ailelerin, çocukların, gençlerin sosyal gelişimine atkı sunacak merkezde 120 kişilik seminer salonu, eğitim sınıfları, atölyeler, kreş alanı, kafeterya, dinlenme alanları yer alacak.

İlçenin sosyal hayatına değer katacak ve her yaştan vatandaşa hitap edecek proje, yüzde 60 fiziki gerçekleşme oranına ulaştı.

YÜZDE 60 SEVİYESİNDE

Toplam 1.300 metrekare alan üzerinde yükselen merkezde 2. kat döşeme betonu inşası tamamlandı. Çatı imalatları, elektrik tesisat çalışmaları, duvar örüm işlemleri eş zamanlı yürütülüyor.

Karapürçek SGM, kısa süre içerisinde tamamlanarak ilçe halkının hizmetine sunulacak.

ÇOCUKLAR, GENÇLER VE AİLELERİ:

Çok amaçlı bir sosyal yaşam alanı olarak tasarlanan Karapürçek SGM'de 120 kişilik seminer salonu, 5 eğitim sınıfı, atölyeler, kreş alanı, kafeterya, dinlenme alanları ve idari ofisler yer alacak.

Tamamlandığında çocukların, gençlerin ve ailelerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimine katkı sunacak merkez; eğitimden sanata, kişisel gelişimden aile destek programlarına kadar birçok alanda aktif olarak hizmet verecek.