Gazeteci Yazar Mesut Demir, Bursa’da Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarını kaleme alırken, Alinur Aktaş ve Mustafa Bozbey döneminde yapılan hizmetleri karşılaştırdı.

BURSA (İGFA) – İşte Gazeteci Yazar Mesut Demir’in köşe yazısı…

Önceki dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 7 yıl boyunca bu görevi yürütmüştü.

7 yıllık süreçte değişen tek şey Hanlar Bölgesi çalışmasıydı.

Tabi bu projeye bakanlık desteği de vardı.

Ulaşımda trafik sorunu 2 yılda çözülecekti, daha da arttı.

Turizmde Bursa kalkınacaktı, “Otelcileri mi zengin edeceğiz” düşüncesiyle hiçbir tanıtım hamlesi yapılmadı.

ALİNUR AKTAŞ YÖNETİMİ TURİZMİ YOK SAYDI

Gaziantep’i, Kapadokya’sı, Kastamonu’su Bursa’da çatır çatır reklam yapıp insanları şehirlerine davet ederken, yurtdışı fuarlarda tanıtım hamleleri yaparken, Bursa yerinde saydı.

Hatta…

Gelen Arap turistler Karadeniz Bölgesi’ne kaydı, Bursa’ya gelen Arap turist sayısında ciddi düşüş yaşandı.

Tarımda köylülere Büyükşehir’den destek yok denilecek kadar azaldı, kaderine terkedildi, hayalet köyler çoğaldı.

BUSKİ başta olmak üzere Kültür AŞ gibi bazı şirketler zarara uğratılarak borç batağına sürüklenirken, BUSKİ’deki yolsuzluk olayının üstü örtüldü, üzerine gidilmedi.

5 milyar lira borç ile devralınan Büyükşehir Belediyesi, 40 milyarın üzerinde borç ile bırakıldı.

Sonuç, elde var Hanlar Bölgesi…

Görevi devralan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yaklaşık 17 aydan buyana yani 1,5 yıldır görevde…

Başkan Mustafa Bozbey neler yaptı?

Ulaşımda trafik sorununu çözecek dokunuşlarla başladı. Ardından şehrin en çok kilitlenen bölgesi olan Acemler Kavşağı’nda Mudanya Yolu’na gidiş yönünde düzenlemeler yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, çeşitli noktalarında bulunan kavşaklar daha modern ve güvenli hale geldi.

ULAŞIMDA CİDDİ ADIMLAR

Bursa’da kesintisiz ulaşımı sağlamak amacıyla projeler geliştiren Büyükşehir Belediyesi, Şehirlerarası Otobüs Terminali ile Heykel Hanlar Bölgesi arasında tramvay ile kesintisiz ulaşımın sağlanması amacıyla T1-T2 tramvay hatlarının entegrasyon çalışmalarını başlatıyor.

İlçelerdeki yolların yanı sıra kent merkezindeki arterlerin de daha sağlıklı hale getirilmesi için yoğun mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda kentin 17 ilçesinde toplam 64 noktada yol yapımı çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Bozbey’in bir yandan borçları azaltmaya çalışırken diğer yandan bu şartlarda ulaşım hamleleri yapması vatandaşların gönüllerine dokundu.

Gelelim turizme…

Turizm konusunda hızlı hamleler yaptı Başkan Mustafa Bozbey.

Önce Turizm Tanıtım Birliği’ni harekete geçirdi, ardından başta Avrupa olmak üzere bir çok ülkede lobi çalışmaları yaparak Bursa’nın turizm konusunda hareketlenmesini sağladı. Bu çalışmalar bildiğim kadarıyla devam ediyor.

Başkan Bozbey’in bir turizm hamlesi de, kentin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini ‘Burası Bursa’ ve ‘Uludağ Endemik Bitkileri ve Hayvanları’ temalı duvar sanatı projeleriyle sokaklara taşırken, QR kodlu tasarımlarla da turistlere iki dilde rehberlik ediyor.

GASTRONOMİ FESTİVALİ BU KEZ 17 İLÇEDE SES GETİRECEK

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kentin köklü mutfağını, üretici gücünü ve zanaatkârlık geleneğini öne çıkarmak ve dünyaya tanıtmak amacıyla düzenlediği ‘Uluslararası Gastronomi Festivali’nin 4’üncüsü, bu yıl 26-27-28 Eylül tarihlerinde ‘Rota yeniden oluşturuluyor’ temasıyla Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi’nde düzenlenecek.

Gastro ekonomi ve tarım, sosyal gastronomi, kültür-sanat ve gastro turizm ekseninde gerçekleşecek olan festival; Mudanya’dan Karacabey’e, İznik’ten Orhaneli’ye kadar tüm ilçelere yayılacak.

Lansmanı Mudanya’da Uluslararası Gastronomi Festivali, bu kez panayır havasında değil gerçek bir festival havasında yapılacak.

Son yıllarda dünya genelinde etkisi artan ve kentlerin turizm gelirlerinden daha fazla pay alabilmesi açısından stratejik öneme sahip MICE (toplantı, teşvik, kongre ve etkinlik) turizmi alanında Bursa’yı güçlü bir destinasyon haline getirmek üzere yola çıkan Bursa Büyükşehir Belediyesi, SEDES (Sürdürülebilir Etkinlikler Destek Birimi) oluşturarak, yeşil turizm yolunda öncü bir çalışmayı daha başlattı.

MÜZELER ARTIK GECE DE AÇIK

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından UNIMA Türkiye iş birliğinde gerçekleştirilen Türkiye Bursa Karagöz Buluşması, 3 gün boyunca kentin 7 farklı noktasında binlerce kişiye Karagöz’ün mizahi diliyle keyifli anlar yaşattı.

Bünyesindeki müzelerle kentin sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginlikleri Bursalılarla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, Zindankapı, Bursa Mevlevihanesi ve Müzesi ile Bursa Kent Müzesi’nde 1 Ekim 2025’e kadar her hafta sonu saat 22.00’ye kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

KAPALI ÇARŞI PAZAR GÜNÜ NEDEN KAPALI?

Tabi burada bir dip not ve Başkan Bozbey’e bir mesaj da vermek isterim.

Turizm konusunda kendisini ilerletmiş bir çok şehirde çarşılar Pazar günü dahil gece 12’ye kadar açık tutuluyor.

Bursa’ya gelen turistler, Pazar günü kapalı çarşıyı maalesef gezip alışverişini yapamıyor. Ya Kapalı Çarşı esnafının paraya ihtiyacı yok, ya da sistem buna izin vermiyor.

Pazartesi ile Cumartesi arası ise çarşının kapanış saati 19.00…

Anlamak mümkün değil.

Bu konuda Başkan Mustafa Bozbey’in ciddi hamleleri olacağını düşünüyorum.

Tarım konusunda neler yapıldı?

Büyükşehir Belediyesi’nin tüm yönetim kadrosu ile birlikte Yenişehir gibi önemli bir tarım ilçesini ziyaret ettiklerini hatırlatan Başkan Mustafa Bozbey, tohumdan mazot ve gübreye, aşıdan yeme kadar çiftçiye ve üreticiye sunulan desteklerin ne kadar doğru adımlar olduğunu üreticilerin memnuniyeti ile bir kez daha gördüklerini vurguladı ve desteklerin devam edeceğini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, küçükbaş hayvancılık yapanlara yönelik aşı ve yem desteği projesini başlattıklarını açıkladı.

KIRSAL KESİMDE ÇİFTÇİYE CANSUYU

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından dağ ilçelerinin kalkınması ve nitelikli tarım yapılması amacıyla dağıtılan Siyez buğdayının ilk hasadı, yine Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan biçerdöver desteğiyle yapıldı.

“Geçinen Bursa” hedefiyle kırsal kalkınma desteklerini artırarak sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, tarım denince akla ilk gelen ilçelerden Yenişehir’e Yaş Sebze Meyve Hali kazandırıyor.

Kırsal kalkınma yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin ürettikleri ürünleri düşük maliyetlerle ve en iyi şekilde değerlendirebilmesi amacıyla 38 adet salça makinesi dağıttı.

Bu şartlarda bu hizmetler sadece turizm, ulaşım ve tarım alanında değil, diğer alanlarda da çok sayıda hizmet yapılıyor.

Bundan sonraki süreçte de farklı projelerin hayata geçirileceğini tahmin ediyorum.

Önemli olan Bursalıların sorunları minimuma indirilen bir yaşam standartlarında yaşaması…

Sağlıklı ve esen kalın…