İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İzmirlileri iklim politikalarına dahil etmek amacıyla hayata geçirdiği “İzmir İklim İçin Yurttaş Meclisi” projesinde önemli bir aşamaya gelindi. SMS yoluyla davet gönderilen 50 bin kişi içerisinden 50 kişi, şeffaf yöntemlerle seçildi. Meclis üyeleri ilk toplantısını 7 Eylül’de yapacak.İZMİR (İGFA) - Küresel iklim krizinin etkilerini azaltmak amacıyla çalışma yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de bir ilki daha başlattı. Yurttaşları iklim politikalarına dahil etmek ve iklim değişikliğiyle mücadelede örnek bir model oluşturmak amacıyla “İzmir İklim İçin Yurttaş Meclisi” projesini hazırlayan Büyükşehir, 50 kişiden oluşan yurttaş meclisinin üyelerini belirledi.

50 bin İzmirliye SMS yoluyla davet gönderildi. Projede yer almak isteyen 442 kişinin başvurusu alındı.

Başvuru yapan yurttaşlar arasında yaş, cinsiyet, ilçe, eğitim durumu, meslek grubu ve iklim değişikliğine dair kaygı düzeyi gibi veriler dikkate alındı. İzmir’in demografik yapısını temsil edecek şekilde seçilen 50 asil üye, ilk toplantısını 7 Eylül’de gerçekleştirecek.

Katılımcılar, “Isınan bir İzmir’de nasıl hayatta kalırız?” sorusuna birlikte yanıt arayacak.

İklim Yurttaş Meclisi, toplam beş oturum düzenleyecek. 7 Eylül, 21 Eylül, 5 Ekim, 9 Ekim ve 2 Kasım tarihlerinde toplanacak Meclis, her oturumda farklı konuları ele alarak, çözüm odaklı grup çalışmaları yürütecek. Beş oturumun sonunda yurttaşlar tarafından geliştirilen öneriler, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’na (SECAP) entegre edilecek. Böylece yurttaşların talep, deneyim ve çözüm önerileri, doğrudan kent politikalarına yansıyacak.