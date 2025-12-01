Bursa'da Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği 'Medya Buluşmaları' programında deneyimli gazeteciler Esra Türker ve Hatice Nur Derya, Medyada Kadın Temsili'ne dair dikkat çeken noktalara parmak bastı.

BURSA (İGFA) - Toplumsal farkındalığı artırma amacıyla pek çok projeye imza atan Osmangazi Belediyesi, Medya Buluşmaları çerçevesinde kadının medyadaki yerine ilişkin Gençlik ve Girişimcilik Merkezi'nde önemli bir söyleşi gerçekleştirdi. Sevda Kurul'un moderatörlüğünü üstlendiği söyleşide Bursa medyasından iki kadın gazeteci Esra Türker ve Hatice Nur Derya, öne çıkan ayrıntıları değerlendirdi.

Kadının toplumsal çerçevedeki algısı ve medyadaki yansımalarına yönelik görüşlerini dile getiren Esra Türker, 'Sahada sadece insan ve habercisiniz. Kadın ya da erkek kimliğinizi sahaya çıkarken kenara bırakmak zorundasınız. Yoksa haberleri objektif değerlendiremezsiniz. Medyada kadının temsili açısından, kadının haberlerde artık mağdur değil, yere daha sağlam basan, daha güçlü bireyler olarak yansıtılması gerekiyor.' dedi.

Kadının hayatın her alanında olduğunun altını çizen Türker, kadın cinayetlerinin verildiği haberlere ilişkin ise şöyle devam etti;

'Türkiye, maalesef ki üçüncü sayfa ülkesi. Biz bu haberleri görmediğimizde ve yapmadığımızda yaşanmamış olmuyor. Fakat bunlarda da ileride kadının rencide olmayacağı şekilde ismini açık vermemeye gayret ediyoruz. Fotoğrafına, videosuna bulanıklık atılıyor, bu şekilde kendi içimizde yoluna koymaya çalışıyoruz. Ne kadar başarılı oluyoruz tartışılır ama önemli olan kadının meta gibi sunulmaması. Kadın zaten hayatın her alanında var. Kadınlar, aslında erkeklerden daha çok hayatın içerisinde ama bizim yaptıklarımızın olağanüstü bir başarı gibi sergilenmesi bir nevi hakaret.'

'KADIN GAZETECİLER MESLEKTE ÇOĞALDI VE KADIN MÜCADELESİ BÜYÜDÜ'

Gazeteciliğin, kadın mücadelesinin içerisinde bir meslek olduğunu belirten Derya, 'Kadın mücadelesinde mutlaka yol gazetecilik ile kesişiyor. İlk haberlerde dönüşüm başladı, yıllar sonra kazanımını elde edeceğiz. Kadın gazeteciler meslekte çoğaldı ve kadın mücadelesi büyüdü. Dolayısıyla kadınlar için gelecekte umutlu şeyler elde edeceğiz diye düşünüyorum.' açıklamasında bulundu.

2025 yılında 410 kadının cinayete kurban gittiğini anımsatan Hatice Nur Derya, kendileri adına haberlerde erkek şiddetinin vurgusunun yapıldığını ifade ederek, 'Faili göstermek gerekiyor. Kadın mücadelesinin sonucunda bugün 25 Kasım'da protestolar oldu.' yorumunu yaptı. Esra Türker de, gençlere tavsiyelerde bulunarak 'Bu iş sevilmeden, aşık olunmadan yapılacak bir şey değil. Hayatlarının merkezine gazeteciliği almak zorundalar. Fiziksel özelliklerden ziyade kalemlerini, yüreklerini, akıllarını konuştursunlar.' şeklinde konuştu.

Söyleşinin ardından Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Süleyman Çavlı, Esra Türker ve Hatice Nur Derya'ya Atatürk plaketi takdiminde bulundu.