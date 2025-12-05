Bunlar da ilginizi çekebilir

Tek perdelik dram oyununun sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, oyuncuları tebrik ederek çiçek takdim etti.

Burak Gün, İzzettin Akpolat, Fatih Akgün ve Ömer Faruk Acun'un rol aldığı oyun, MABESEM uygulamalı tiyatro kurslarının eğitsel faaliyetleri kapsamında hazırlandı. Tiyatro oyununu Cahit Atay'ın eserinden uyarlayan Burak Gün ve oyuncular sahne performanslarıyla takdir topladılar.

MALATYA (İGFA) - MABESEM Salonu'nda sahnelenen 'Pusuda' oyununun Genel Sanat Yönetmenliğini Büyükşehir Kültür Sanat Şube Müdürü Coşkun Karaağaç yaptı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi'nce sahnelenen 'Pusuda' adlı tiyatro oyunu seyircilerden tam not aldı. MABESEM oyuncularının rol aldığı tiyatroyu Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de seyretti.

