Gebze'den Sudan'a uzanan 'Kardeş Eli' yardım kampanyası kapsamında hazırlanan 10 adet tır dolusu insani yardım malzemesi, görkemli bir törenle dualar eşliğinde yola çıktı.

KOCAELİ (İGFA) - 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı'nda başlayan törende, konuşmacılar mazlum coğrafyalardaki dayanışmanın önemini vurgulayan güçlü mesajlar verdi.

Törende söz alan Hayrat Vakfı Kocaeli Şube Başkanı Şükür Çakır, vakfın ulusal ve uluslararası alandaki insani yardım faaliyetlerine değinerek, bu 10 tırlık konvoyun, Gebze halkının cömertliği ve Hayrat Vakfı'nın organizasyon tecrübesiyle birleştiğini belirtti.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, konuşmasında Türk milletinin yardımseverlik ruhuna vurgu yaparak, 'Dünyanın mazlum coğrafyalarında bu milletin evlatları beklenendir. Bu milletin evlatlarının selamını götürmek bile oralarda büyük mutluluk doğurur. Bugün bizlere yakışan veren el olmaya devam etmektir, Rabbim bizi bu vasfımızdan ayırmasın.' dedi.

Kocaeli Büyükşehir Başkan Vekili Hasan Soba ise Sudan'daki zorlu sürece dikkat çekerek uluslararası gelişmelere değindi ve yardımın aciliyetini şu sözlerle anlattı: 'Sudan zor bir süreç yaşıyor. Sudan'da darbe oldu... Oluk oluk kardeş kanı akıtılıyor. Biz gittiğimizde oradaki halkın ne kadar zor durumda olduklarını gördük. Bir an önce akan kan ve gözyaşı dinsin diye duacıyız. Cumhurbaşkanımız tüm mazlumların gür sesi olmuştur.'

10 TIR SUDAN YOLUNDA: YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞEN UĞURLAMA

Hayrat Vakfı iş birliğiyle hazırlanan 10 tırlık dev konvoyun uğurlama törenine, Belediye Başkanlarının yanı sıra siyasi parti ilçe başkanları ve sivil toplum kuruluşlarından gelen yoğun katılım, Gebze'nin dayanışma ruhunu gözler önüne serdi. Törenin ardından, gıda ve diğer temel insani yardım malzemelerini taşıyan konvoy, yapılan dualar eşliğinde Sudan'a doğru yola çıktı. Bu büyük organizasyon, Gebze'nin uluslararası insani yardımlaşma çalışmalarındaki güçlü duruşunu bir kez daha tescilledi.