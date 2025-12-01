Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat'ta 29 Kasım akşamı meydana gelen hortumun ardından zarar gören seralarda hasar tespit çalışması gerçekleştirdi.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, yerelden kalkınma ilkesi doğrultusunda her daim yanında olduğu çiftçilere, afetlerde de destek sağlamaya devam ediyor.

29 Kasım akşamı Manavgat'ta meydana gelen hortum sonrası zarar gören seraları incelemek amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahaya indi. Örtü altı üretimin yoğun olarak yapıldığı Gündoğdu ve Yavrudoğan mahallelerinde etkisini gösteren ve seraların zarar gördüğü hortum afeti sonrası, Antalya Büyükşehir Belediyesi çiftçinin yardımına koştu.

HASAR TESPİT ÇALIŞMASI YAPILDI

Zarar gören seralarda hasar tespit çalışması gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde seralarda ciddi hasarlar oluştuğu belirlenirken, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli adımların atılacağı belirtildi. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, hortumdan etkilenen çiftçilere destek verileceğini, üretimin sürdürülebilirliği için gerekli tüm çalışmaların başlatıldığını açıkladı.

BÜYÜKŞEHİR ÜRETİCİNİN YANINDA

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Sertaç Gökhan, 'Manavgat ilçemize bağlı Gündoğdu ve Yavrudoğan mahallelerinde 29 Kasım gecesi meydana gelen hortum felaketi nedeniyle hasar gören seralarımızda incelemelerde bulunmaktayız. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bütün üreticilerimizin yanındayız' dedi.

ÇİFTÇİYE DESTEK SAĞLANACAK

Gündoğdu Mahalle muhtarı Salik Akkurt, 'Cumartesi akşamı 23:00 sularında fırtına, yağmur ve hortum oldu burada. Buradaki seralarımız zarar gördü. Antalya Büyükşehir Belediyesi mahallemize gelip incelemeler yaptı ve çiftçiye destek sağlayacaklar. Bu desteğin üreticilerimize çok faydası olacağına inanıyorum. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne çiftçinin yanında olduğu için çok teşekkür ediyorum' diye konuştu.