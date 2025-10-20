Bursa'da, AFAD koordinasyonunda düzenlenen Macera Takım Yarışması, soğuk ve yağmurlu havaya rağmen nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Yarışta 19 ekip ter döktü. Birincilik kürsüsüne AKUT ekibi çıktı.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD Bursa) ile Gürsu Belediyesi iş birliğinde düzenlenen 'Bursa Akredite Arama Kurtarma Ekipleri Macera Takım Yarışması' 19 Ekim 2025 Pazar günü Gürsu-Ericek Macera Parkı'nda gerçekleştirildi.

Bursa'da faaliyet gösteren 32 akredite arama kurtarma ekibinden 19'unun katıldığı etkinlik, zorlu hava koşullarına rağmen başarıyla tamamlandı. Yarışmada; İndak, Akut , Mudanya Ake, Mag-Der Ake, Gürsu Belediyesi Ake, İHH Ake, Mag- Ame Ake, Çelebi Ake, Anda Ake, Cansuyu Ake, Coşkunöz Ake, Osmangazi Belediyesi Ake, Tofaş Ake, Meb- Akub Ake, Korkut Ake, Yıldırım Belediyesi Ake, Nak, Kumdak Ake ve Hayrat Ake ekipleri ter döktü.

11 ETAPLIK BAYRAK YARIŞI

'Rakip değiliz, ekibiz!' sloganıyla düzenlenen yarışma, ekiplerin afet sahası becerilerini, fiziksel dayanıklılıklarını ve koordinasyon yeteneklerini test etti. Yoğun yağmur ve soğuk hava altında 5,7 kilometrelik parkurda mücadele eden ekipler, bir bayrak yarışı formatında ter döktü. Parkurda bisiklet, kaya tırmanışı, kano, GPS ile hedef bulma ve zipline gibi 11 farklı zorlu etap yer aldı.

Olumsuz hava koşullarına rağmen üstün bir azim ve takım ruhu sergileyen ekipler, dayanışmanın ve birlikteliğin önemini bir kez daha gösterdi.

KUPALARI TÖRENLE ALDILAR

Nefes kesen mücadelenin sonunda birinciliği AKUT ekibi göğüsledi. Yarışmada İNDAK ikinci olurken, HAYRAT Arama Kurtarma ekibi üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Yarışmanın ardından düzenlenen ödül töreninde, mücadeleye katılan tüm ekiplere günün anısına teşekkür plaketi takdim edildi. Dereceye giren ekipler ise kupalarını Gürsu Belediye Başkanı Mustafa IŞIK, AFAD Bursa İl Müdürü Mehmet BULDAN ve Arama Kurtarma Birlik Müdürü Mehmet ERSOY'un elinden aldı.

Organizasyonun, afetlere karşı hazırlıklı olma kapasitesini artırmanın yanı sıra ekipler arası saha uyumunu ve dayanışmayı pekiştirdiği vurgulandı.