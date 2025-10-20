Bunlar da ilginizi çekebilir

Öte yandan Artvin ekibi, 8. haftada sahasında 52 Orduspor FK'yı konuk edecek.

Bu sonuçla Artvin Hopaspor, puanını 5'e yükselterek ligde 13. sıraya yerleşti.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, ikinci yarıya etkili başlayan mor-beyazlı ekip, Alperen Gündoğdu'nun 70 ve 90+3'te attığı gollerle maçı kazanmasını bildi ve taraftarını sevindirdi.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Ligin 7. hafta mücadelesinde Artvin Hopaspor, deplasmanda Giresunspor'u 2-0 mağlup ederek sezonun ilk galibiyet sevincini yaşadı.

