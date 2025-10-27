Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kış Spor Okulları sayesinde çocuklar, kış dönemini hem spor yaparak, hem de öğrenerek geçiriyor.

BURSA (İGFA) - Bursa'da tüm çocukların ve gençlerin en az bir spor ve sanat dalıyla uğraşmasını amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Kış Spor Okulları'nda eğitimlerin ilk dönemini tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi'nin modern tesislerinde ve deneyimli antrenörler eşliğinde sporla buluşmanın heyecanını yaşayan çocuklar, 4 hafta süren ilk dönemin tamamlanmasıyla birlikte sertifikalarına kavuştu. 9 dönem halinde gerçekleştirilecek Kış Spor Okulları'nda çocuklar 12 branşta eğitim alma imkanı buluyor.

Karate, güreş, basketbol, taekwondo, judo, cimnastik, voleybol, kort tenisi, okçuluk, satranç, masa tenisi ve yüzme branşlarında eğitimlerin verildiği Kış Spor Okulları'nda, 4-16 yaş aralığındaki çocuklar eğitim alabiliyor. Hafta sonları düzenlenen Kış Spor Okulları'nda ikinci dönem 1 Kasım'da başlayacak. Bazı branşlarda hafta içi eğitimlerin de verildiği Kış Spor Okulları'nda ikinci dönem 27 Kasım'da tamamlanacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, daha fazla genci ve çocuğu sporla buluşturmak için Kış Spor Okulları'nı önemsediklerini söyledi. Herkesin en az bir spor ve sanat dalıyla uğraşması gerektiğini dile getiren Başkan Bozbey, ailelere çocuklarını gönül rahatlığıyla Kış Spor Okulları'na gönderme çağrısında bulundu.