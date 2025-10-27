Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü sporcuları Irmak Çetinkaya ve İdil Bengisu Tunçbilek, 15 Kasım 2025 tarihinde Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda milli formayla Türkiye'yi temsil edecek.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir'de hazırlık sürecini gerçekleştirilen yoğun antrenmanlarla sürdüren başarılı sporcular, olimpiyatlarda ülkemize madalya kazandırmak için büyük bir azimle çalışıyor.



Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü, bünyesindeki sporcuların ulusal ve uluslararası arenada elde ettiği başarılarla 'Sporda engel tanımıyoruz' mesajını güçlendirmeye devam ediyor.



Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü, Irmak Çetinkaya ve İdil Bengisu Tunçbilek'e Tokyo'daki zorlu mücadelede başarılar dileyerek, 'Sporcularımızın azmi ve başarısı Eskişehir'in gurur kaynağıdır.' ifadelerini kullandı.