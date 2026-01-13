Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Seka Kültür Alanı'nda kültür, sanat merkezlerinin yanına şimdi de bilim ve teknoloji merkezi kuruyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, toplam 4 bin 500 metrekare kapalı alana sahip Teknoşehir'in inşa çalışmalarını yerinde inceledi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bilim ve teknoloji üreten bir nesil hedefiyle bu alanda birçok önemli projeyi hayata geçiriyor.

Kent genelindeki yüzlerce okulda robotik kodlama sınıfları kurulurken, teknoloji takımlarına verilen destekler de bu yıl itibari ile 6 milyon liradan 20 milyon liraya çıkarıldı. Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Kocaeli'deki teknoloji ve bilim merkezlerini tek çatı altında bir araya getirmek amacıyla Seka Kültür Alanı'nda Teknoşehir Projesi'ni hayata geçiriyor. Bir dönem Seka Mekanik Atölyesi olarak kullanılan bina, bu proje için kullanılacak. Seka'daki endüstriyel dönüşümün devamı niteliğindeki Teknoşehir, 4 bin 500 m2'lik kapalı bir alanda hayata geçirilecek.

BÜYÜKAKIN'DAN 'GENÇ CUMHURİYET' VURGUSU

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar ile birlikte Kocaeli'nin yeni teknoloji üssü olacak Kodeli Teknoşehir Projesi'nin inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Teknoşehir'in, Seka Fabrikası Mekanik Atölye kısmının bulunduğu endüstriyel dönüşüm alanında inşa edileceğini ve 1.5 yıl gibi kısa bir zamanda açmayı planladıklarını belirten Başkan Büyükakın, 'Seka Fabrikası burada kuruldu. O nedenle burası genç Cumhuriyet'in izlerini taşıyan bir alan. Yeni kurulan genç Cumhuriyet'in yapı taşları burada inşa edildi' dedi.

Başkan Büyükakın, projenin Anıtlar Kurulu'ndan onay aldığını blirterek, 'Seka Fabrikası Mekanik Atölyesi'nin mevcut yapısı, içinde yeni bir proje hayata geçirme imkanı barındırmıyordu. Bu nedenle de rekonstrüksiyon projesi yapılmasına karar verildi. Anıtlar Kurulu da projeyi onayladı. Mevcut binanın bazı bölümleri dönüştürülecek. Burada çok fonksiyonlu bir merkez oluşturulacak' dedi.

YENİ TÜRKİYE'YE HAZIRLIK

Teknoşehir'e Vinsan alanındaki teknoloji takımlarının ve Mehmet Ali Paşa Mahallesi'ndeki atölyelerin taşınacağını da belirten Başkan Büyükakın, 'Teknofest yarışmalarına katılım sağlamış ekiplerimizin olduğu bir grup şu anda Vinsan alanında çalışıyor. Onları buraya getireceğiz. Yaklaşık 20 atölye onlar için ayrılacak. Aynı şekilde Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde dijital yaratıcılık atölyeleri buraya taşınacak. Tematik bir kütüphanemiz olacak. Eski siloları da gençlerimizin, yeni araçları yaptıkları atölye binası şeklinde tasarlayacağız. Burası gençlerimizi 21. yüzyıl dünyasına yeni Türkiye'mizi hazırladığımız yer olacak' dedi.

Başkan Büyükakın, Teknoşehir'in sadece bir proje değil, Yeni Türkiye vizyonunun sahaya yansıması olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: 'Geleceğin dünyası teknoloji merkezli bir dünya. Kodlama yazabilen, robotlar yapabilen, bu dili emsallerinden daha başarılı bir şekilde kullanabilen gençler, geleceğin dünyasında daha rekabetçi ve daha önde olacak. Dolayısıyla da biz o gençlerimizin geleceği için bir proje oluşturduk. Onlar hava, su ve karada gidecek teknolojik araçları inşa ederken ve hayalini kurarken, bir yandan da teknolojik rekabette öne geçmiş olacaklar.

BURADA BÜYÜK BİR VİZYON VAR

Diğer taraftan burası bir kuluçka merkezi gibi çalışacak. Yaratıcılığın ve yenilikçiliğin kuluçka merkezi olacak. Genç girişimcilerin, yazılımcıların ve donanımcıların, yeni aletler yapanların buradan yetişerek dünyaya büyük katkılar sağlayacağını hayal ediyoruz. Burada büyük bir vizyon var. Yeni Yüzyıl Türkiye'sinin vizyonu, 21. yüzyıl dünyasının vizyonu var. O dünyada güçlü bir şekilde ayakta kalacak Türk gençliğinin önünü açacak bir vizyon var.'

TEKNOŞEHİR'DE NELER OLACAK?

Teknoşehir, Kocaeli'de farklı noktalarda yer alan tüm teknoloji ve bilim merkezlerini, dijital eğitim ve içerik üretim merkezlerini, teknolojiye yatırım yapan, üreten, sergileyen tüm birimleri ve şehrin diğer teknoloji paydaşlarını bir çatı altında toplamayı ve tek bir merkezden koordine ederek gençleri desteklemeyi hedefliyor. İçinde kodlama sınıfı, modüler atölyeler, mekanik atölyeler, 3D baskı atölyesi, serbest çalışma alanı, dijital inovasyon merkezi, dijital kampüs eğitim sınıfları, podcast alanı, müzik stüdyosu, dijital içerik stüdyosu ve uygulama atölyeleri bulunacak. Bunların yanı sıra kütüphane, sergi alanı, etkinlik alanı, toplantı salonları, kafeterya ve dinlenme alanları da yer alacak.