Bursa'da İnegöl Belediyesi'nin bu yıl 9'uncusunu düzenlediği Kitap Günleri tüm hızıyla sürüyor. Her gün farklı yazarların sevenleriyle buluştuğu, 105 yayınevi ile 1 milyonu aşkın kitabın yer aldığı organizasyon, hafta sonu muhteşem finale hazırlanıyor.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi 9'uncu Kitap Günleri büyük bir coşku ve yoğun bir katılımla devam ediyor. 31 Ekim Cuma günü kapılarını açan organizasyonda geride kalan 8 günde öğrenciler başta olmak üzere her yaştan vatandaşın ziyaret ettiği Kitap Günleri Fuarı, binlerce misafiri ağırladı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yazar kadrosuyla dikkat çeken İnegöl Kitap Günlerinde, usta kalemlerin söyleşi ve imza programları yoğun ilgiyle karşılaştı. Çocuk kitapları yazarlarından edebiyatçılara, şairlerden tarihçilere, macera kitaplarından araştırma kitaplarına farklı alanlarda eserlerin hazırlayıcıları, Kitap Günleri fuar alanında sevenleriyle buluşma imkanı buldu. Hayranı oldukları yazarların anlatımlarını dinleme imkanı bulan vatandaşlar da bu buluşmaları fırsata çevirerek kitap imzalatmayı ihmal etmedi.

HAFTA SONU MUHTEŞEM FİNAL

Yerel yazarların da eserlerini hemşerilerine sunduğu organizasyonda, toplamda 105 ayrı yayınevinden 1 milyonu aşkın kitap kitapseverlerin beğenisine sunuldu. Stantlar arasında 1 yaştan itibaren herkese hitap eden eserleri bulmanın mümkün olduğu İnegöl Kitap Günleri, hafta sonu da muhteşem bir finale hazırlanıyor. 08-09 Kasım Cumartesi ve Pazar günleri onlarca yazar aynı anda fuar alanında bulunacak. İmza günleri, söyleşiler, çocuklara yönelik atölye etkinlikleri, imza günleri ve çeşitli etkinliklerle renklenecek Kitap Günleri Pazar akşamı 20.00 itibariyle sona erecek.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Kitap Günlerinin son 2 günü öncesi ilçe halkına çağrıda bulundu. Hafta sonu tüm kitapseverleri Kitap Günlerine beklediklerini kaydeden Başkan Taban, 'Yoğun bir katılım ve coşkulu bir finalle hafta sonu hep beraber kitap günleri fuarımızın finalini yapalım. Özellikle yazar buluşmalarımızın çoğunu hafta sonlarına göre planladık. Bu sayede tüm kitapseverleri yazarlarımızla buluşturmayı arzu ettik. 2 gün boyunca sabah 10.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında açık olacak Kitap Günlerimize tüm ilçe halkımızı bekliyoruz. Çok değerli yazarlarımız gün boyu orada sizleri bekliyor olacaklar' dedi.