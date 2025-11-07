Ordu'da yaşayan 30 yaşındaki Kemal Çoban, görme engelli olmasına rağmen Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK) aracılığıyla piyano öğrendi. Kemal Çoban hem azmiyle hem de başarısıyla çevresindekilere örnek oluyor.

ORDU (İGFA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan ve memur olarak görev yapan Kemal Çoban, doğuştan gelen rahatsızlığı nedeniyle ilerleyen yaşlarda görme yeteneğini kaybetmeye başladı.

Ancak o, bu durumun hayallerine engel olmasını izin vermedi. Fatsa ORMEK aracılığı ile tanıştığı piyano sayesinde yeni bir dünyaya kapı araladı.

KALBİYLE HİSSEDEREK ÇALIYOR

ORMEK'te aldığı piyano eğitiminde kısa sürede büyük bir ilerleme kaydeden Çoban, derslerindeki başarısıyla hem öğretmenlerinin hem de arkadaşlarının takdirini topluyor. Görme engeline rağmen notaları kalbiyle hissederek çalan Çoban, her tuşa dokunduğunda yaşam sevinci de güçlü tutuyor.

KEMAL ÇOBAN: 'PİYANO ÇALDIKÇA ÇOK MUTLU OLUYORUM'

Kurslarını aksatmandan sürdüren Kemal Çoban, yıllardır bir enstrüman çalma hayali olduğunu ve bu hayalini ORMEK aracılığı ile gerçeğe dönüştürdüğünü söyledi.

Notaları öğrendikçe, parçaları çaldıkça çok mutlu olduğunu ve haz aldığını kaydeden Çoban, 'Adalet Bakanlığında memur olarak çalışıyorum. Aynı zamanda yüksek lisans öğrencisiyim. İş ve eğitimim haricinde kalan boş zamanlarımda piyano enstrümanı ile uğraşıyorum. Piyano ile 2024 yılında ORMEK vasıtası ile tanıştım. Yıllardır bir enstrüman çalmak istiyordum ama bu imkânı bir türlü bulamamıştım. Şimdi ORMEK vasıtası ile bu hayalimi gerçekleştirdim. Müzik hem ruhuma hem de kişisel gelişimime önemli katkılarda bulundu. Notaları ve parçaları öğrendikçe, kendim çalmaya başladıkça mutlu oldum. ORMEK'in bu olanakları biz engelli bireylere sağladığı için çok mutluyum. Sevgili hocalarıma, ORMEK'e ve bize bu imkanı sağlayan Ordu Büyükşehir Belediyesine ve onun değerli Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ederim' dedi.

EĞİTMEN GÖNÜL: 'SANATIN ÖNÜNE HİÇBİR ENGEL GEÇEMİYOR'

ORMEK'te müzik eğitimi veren Dilara Gönül'de Kemal Çoban'ın azmi ve başarısının herkese örnek olması gerektiğinin altını çizdi. Çoban'ın çok başarılı bir kursiyer olduğunu aktaran Gönül, sanatın önüne hiçbir engelin geçemediğini yakından gördüklerini sözlerine ekledi.