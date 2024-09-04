Bursa Büyükşehir Belediyesi, Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla 3-9 Eylül tarihleri arasında birbirinden zengin içeriğe sahip programlar hazırladı. Alanında uzman isimlerin konuşmacı olarak katılacağı etkinliklerde, Bursalılar sağlık alanında merak ettikleri konuları öğrenme fırsatı bulacak.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Halk Sağlığı ve Sağlıklı Yaşam Şube Müdürlüğü tarafından 3-9 Eylül tarihleri arasında 'Halk Sağlığı Haftası' kapsamında bir dizi etkinlik düzenleniyor. Bir hafta boyunca kentin farklı noktalarında yapılacak olan programlarda, vatandaşlar sağlık alanında merak ettikleri konuları uzman isimlerden dinleme fırsatı bulacak. 'Halk Sağlığı Haftası' kapsamındaki etkinliklerin ilki Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde yapıldı.

‘Sağlıklı Yaşam Günü’ konulu programda Sosyolog Yasemin Boztimur tarafından ‘Toplumsal cinsiyet eşitliği’, Uzm. Dr. Asuman Ali tarafından ‘Kas hastalıklarında farkındalık ve kas hastalığının farkındalık rehberliğinde yönetimi ve tedavisi’, Sosyolog Hülya Özkan Timur tarafından ise ‘Bağımlılık farkındalığı’ konularında bilgilendirmeler yapıldı. Program, sigara bıraktırma polikliniği bilgilendirmesi ile son buldu.

Halk Sağlığı ve Sağlıklı Yaşam Şube Müdürü Dr. Elif Derya Güngören, Halk Sağlığı Haftası’nı bir hafta boyunca seminerlerden atölye çalışmalarına kadar birçok etkinlikle dolu dolu kutlayacaklarını söyledi. Sağlık konusunun önemli olduğunu ve geliştirilmesi gereken noktaları bulunduğunu belirten Güngören, “Amacımız, halk sağlığını ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini vurgulamak. Sağlık sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değildir. Bedenen, ruhça ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Tüm halkımızı Halk Sağlığı Haftası kapsamında düzenleyeceğimiz etkinliklere davet ediyoruz” dedi.

Halk Sağlığı Haftası kapsamında 4 Eylül Çarşamba günü Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde ‘Anne bebek sağlığı günü etkinlikleri’ düzenlenecek. Programda, Ebe Hatice Pamukel tarafından ‘Sağlıklı toplumun temeli; doğuma hazırlık’, Uzm. Dr. Neriman Çelik tarafından ‘HPV, rahim ağzı kanseri ve kanser taramaları’, Prof. Dr. Hilal Özkan tarafından ‘Yenidoğan bebek ve özellikleri’ konularında bilgiler verilecek. Programda ayrıca gebelere yenidoğan hediyesi dağıtımı ve Ebe Hatice Pamukel eşliğinde bahçede mat üzerinde gebe nefes egzersizi çalışmaları yapılacak.

5 Eylül Perşembe günü Hayvanat Bahçesi’nde ‘Çocuk sağlığı günü’ etkinlikleri düzenlenecek. Programda, Prof. Dr. Mustafa Hacımustafaoğulları tarafından ‘Aşı ile önlenebilir hastalıklar’, Prof. Dr. Erdal Eren tarafından ‘Çocuklarda obezite’, Doç. Dr. Şükrü Çekiç tarafından ‘Çocuklarda astım’ konularında bilgiler paylaşılacak. Ayrıca çocuklara yönelik süt dağıtımı, Hayvanat Bahçesi rehberli gezi programı, kuş yumurtası boyama etkinliği, el yıkama deneyi ve bilim atölyesi çalışmaları yapılacak.

6 Eylül Cuma günü Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde ‘Ruh Sağlığı Günü’ etkinlikleri düzenlenecek. Programda, Prof. Dr. İdil Işık ‘İş yaşamında aile desteği, iş seçiminde iş güvenliği ve sağlığı’, Uzman Klinik Psikolog Yağmur Yalçın ‘Mutlu olma sanatı’ konularında bilgiler verecek. Program kapsamında huzurevi sergisi gösterimi de düzenlenecek.

7 Eylül Cumartesi günü Bursa Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde ‘Sokak hayvanları ve Halk Sağlığı Günü’ etkinlikleri düzenlenecek. Programa, Bursa Tabip Odası’ndan Dr. Ferda Firdin, Bursa Veteriner Hekimler Odası’ndan Veteriner Hekim Melike Baysal, Bursa Barosu’ndan Prof. Dr. Ebru Yalçın, Veteriner Şube Müdürlüğü’nden Veteriner Hekim Özlem Kartal katılacak. Program kapsamında Rehabilitasyon Merkezi gezi programı, el yıkama deneyi, K9 köpekleri gösterisi, huzurevi sergisi gösterimi de yapılacak.

8 Eylül Pazar günü Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde ‘Yaşlı sağlığı günü’ etkinlikleri düzenlenecek. Programda, Prof. Dr. Mustafa Bakar tarafından ‘Yaşlılıkta demansa giden süreç’, Gıda Mühendisleri Odası üyeleri tarafından ‘Etiket okuma ve bilinçli gıda tüketicisi’ konularında bilgiler paylaşılacak. Fzt. İsmail Ek ve Fzt. Bekir Doğan tarafından bahçede basit egzersiz programı düzenlenecek ve huzurevi sergisi gösterime açılacak.

9 Eylül Pazartesi günü ise Cumhuriyet Caddesi’nde ‘Bursa Sağlığına Yürüyor’ adlı yürüyüş düzenlenecek. Yürüyüşün sonunda Bursa Nilüfer Kadın Korosu ve Nilüfer Belediyesi Orkestrası tarafından konser verilecek.

