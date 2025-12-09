Bursa'da düzenlenen Tarım Şenliği, üreticiyi desteklemek ve yerel tarımı güçlendirecek. 'Yerelde Üret, Yöreseli Koru' temasıyla düzenlenen Bursa Tarım Şenliği'nde kooperatif stantları, farkındalık programları ve çeşitli atölyeler yer alacak.

Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Bursa'da, kırsal kalkınmayı desteklemek, sürdürülebilir üretimi güçlendirmek ve yerel değerleri geleceğe taşımak amacıyla Bursa Tarım Şenliği düzenleniyor. 'Yerelde Üret, Yöreseli Koru' temasıyla gerçekleştirilecek olan şenlikte, kooperatif stantları, farkındalık programları ve çeşitli atölyeler yer alacak.

60 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin (UYMSİB) yeni başkanı Prof. Dr. Semih Yazgın, 'Siyahın içerisinde 40 milyon dolar ihracat gerçekleşti. O kadar sorunlara rağmen, biraz daha alkışlanması gereken bir durum. Borcun yeni her gün dalından toplayan elleri, nasıl tutmuşlar, Kasım ayında yağmur çamur demeden dallarındaki o zeytinin örtülerini hasat eden üreticilerimizin ürünleriyle gururla söylemek istiyorum. Ya incir, ya zeytin de 52 milyon dolar ve yeşil teknede de 7 milyon dolarlık bir ihracatla yaklaşık 60 milyon dolarlık bir ihracata imza atmış olan bir bölgedir Bursa. Bununla da gurur duyuyoruz.' dedi.

ÇİFTÇİMİZİ KAYBETMEMEK ZORUNDAYIZ

Bursa Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çakmak, 'Ulusal yönetimin yapamadığını, yerel yönetimler kendi bütçeleri ölçüsünde yapmaya çalışıyor. Ne yazık ki Tarım Kanunu diye bir gerçek var. Kanun, 'çiftçiye bütçenin yüzde 1'i verilecek' diyor; gelinen noktada binde 3'ü bile dağıtılmıyor. Yerel yönetimler ise kendi imkânlarıyla bir şeyler üretmeye gayret ediyor. Geçenlerde bir veri açıklandı: Tarım, eksi 12.7 oranında gerilemiş. Tarım bitiyor, can çekişiyor ve kimse bunun farkında değil. Yalova'nın da, başka şehirlerin de umurunda değil. Çünkü bizi yönetenler, 'Üretmeseler de olur, dışarıdan ithalat getiririz' diyor. Ancak bunun çözüm olmadığını pandemi döneminde, Ukrayna'dan gelecek gemileri beklerken hep birlikte gördük. Üretmek zorundayız. Pahalıya da üretiyor olsak üretmek zorundayız. Çiftçimizi kaybetmemek zorundayız. Bugün köylerde yaşayan çiftçimizin yaşı 60'a dayanmış durumda. Eğer bu nesil de üretmez hâle gelirse, ne yazık ki birkaç market zinciri ve birkaç büyük holdingin kontrol ettiği bir yapıya dönüşeceğiz. Bu nedenle var olan çiftçimizi köyde tutmak, gençlerimizi köyde üretimde kalmaya teşvik etmek zorundayız. Köydeki yaşam koşullarını iyileştirmeli, yerel ürünlerimize marka değeri katmalı, bu ürünleri katma değerli hâle getirecek politikalar geliştirmeliyiz.' diye konuştu.

100 TONLUK ZEYTİN DESTEĞİ

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, 'Geçen sene çiftçimize, kiralık zeytinin dibe vurduğu bir dönemde yaptığı düzenlemeyle, 100 tonluk zeytin alım desteği verdiği için kendisine kocaman bir alkış istiyorum. Vizyoner bakış açısı gerçekten çok kıymetli dostlar. Tarım alanında çiftçinin ne istediğini ve neye ihtiyaç duyduğunu analiz etmezseniz o çiftçiye destek olamazsınız. Bu anlamda Tarım AŞ'nin bu seneki vizyonuyla Kemalpaşa'da açılan sulama fabrikası ve köylüye verilen destekler asla inkâr edilemez. Bu vesileyle başta kıymetli Başkanımız Mustafa Bozbey olmak üzere tüm kurumlara çok teşekkür ediyorum.' dedi.

GENÇLERİMİZİ TARIMA YÖNLENDİRMELİYİZ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise gençlerin tarım alanına yönlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Bozbey, 'Tarımda gençlerin de umut besleyebileceği bir gelecek sunmalıyız. Toprağı koruyan çiftçilerimiz ülkemizin geleceğine katkı sağlıyor' dedi.

'Yerel yönetimler olarak biz tarıma destek gençlerimizi o alanlarda mutlu olarak o hizmeti üretecek insanlar haline getirmek zorundayız' diyen Başkan Bozbey, 'Aksi taktirde elin zeytinine peynirine muhtaç kalırız. Bir pandemi yaşadık. Bu pandemide 3 konu önemli hale geldi. Birincisi gıdaya erişim, enerjiye erişim bunlarla ilgili çok sıkıntı yaşadık ve toprağın kıymetini anladık. Çiftçiye destek vermek boynumuzun borcu. Çünkü toprağı koruyarak ülkemizin geleceğine de katkı sağlama mücadelesi gösteriyorlar' diye konuştu.

Yaşanan kuraklığın bugünün sorunu olmadığını belirten Bozbey, konuşmasında şunları kaydetti:

'Bilim insanlarımız yıllardır bunları anlattılar. Hele hele 15-20 yıldır toplantıların bir çoğunda da küresel ısınmanın sorunlarını anlattılar. Bursa su şehriydi. Bursa artık su şehri değil. Bunu bizler yaptık. İyi planlama yapılamadı. Bizler artık suyun kıymetini öğrendik. Susuzluğun ne olduğunu biliyoruz. Gri su sistemi yaşamımızın bir parçası haline gelmesi lazım. Atık olarak dediğimiz suları kullanım seviyesine dönüştürmemiz lazım. Bursa bununla ilgili öncü adımlarını attı atmaya devam edeceği. Tarım da da ürün değişimlerimizi önümüze koymamız lazım. Tarımsal girdiler ile ilgili neler yapılabilir bunları ortaya koyarken o ürünlerin satışları ile ilgili hangi mekanizmaları hayata geçirmeliyiz ki ürünler toprakta kalmasın diye çalışmak zorundayız.'.