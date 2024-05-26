Bursa'nın Mudanya ilçesinde doğaseverler, yerel belediyenin organizasyonunda stresi doğada atmak ve spor yapmak amacıyla ilçenin kültür rotası "Rota Myrleia"da keyifli bir yolculuğa çıktı.BURSA (İGFA) - Mudanya'da Rota Myrleia için Kumyaka Mahallesi'nden startı verilen 6,8 kilometrelik parkurda katılımcılar ilçenin tarihi ve kültürel dokusunu da deneyimledi.

Mudanya'nın kırsal mahallesi Kumyaka'dan Mudanya Mütareke Müze Evi'ne yürüyüş yapan doğasever yürüyüşçüler, 6,8 kilometrelik yol boyunca zeytin ağaçlarının arasından geçerek tarihe tanıklık ettiler.

Her yaştan doğaseverin katıldığı etkinlikte rehberler Özlem Akbaş Önsoy, Duygu Atalay ve Mehmet Emre Torun eşliğinde zorlu parkuru tamamladı.

Yürüyüş sonrasında Mütareke Meydanı’nda doğa için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunan katılımcılar, eğitmen Tülin Temel eşliğinde zumba dansı ile eğlendi. Mudanya Belediyesi öncülüğünde Rota Myrleia’yı kapsayan yürüyüşlerin ilçede devam edeceği belirtildi.