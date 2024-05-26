Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Sakaryalıların taleplerine çözüm olacak Vatandaş Meclisi kapılarını 27 Mayıs Pazartesi günü 14.00-17.00 arasında açacak.SAKARYA (İGFA) - 1 milyon Sakaryalı için beklenen gün geldi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın “Vatandaş meclisleri kuracağız” sözüyle açıkladığı meclis, kapılarını açıyor.

İlk meclis, 27 Mayıs Pazartesi günü Büyükşehir Belediyesi’nin merkez binasındaki meclis salonunda gerçekleştirilecek. Büyükşehir’den yapılan açıklamada, taleplerin dile getirileceği ve 1 milyon Sakaryalının dertlerine derman olacak meclise katılım çağrısı yapıldı.

Açıklamada, “Katılımcı, şeffaf ve kapsayıcı yönetim anlayışımızla vatandaşlarımızı sürece dahil etmek, onların fikir ve önerilerini dinlemek istiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar’ın kurduğu bu çatı vatandaşlarımızın gür sesi olacak” denildi.

Her fırsatta katılımcı, kapsayıcı ve şeffaf yönetim vurgusu yapan Başkan Alemdar, Sakarya’nın tamamına en iyi hizmeti sunmak için vatandaşlarla etkin bir iletişim sürdüreceklerini söylemişti.

27 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00’da başlayacak olan toplantıda vatandaşlar söz alıp meramını ifade edecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın bizzat katılacağı toplantıda bürokratları da hazır bulunacak.