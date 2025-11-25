AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında mezun olduğu Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen kutlama programına katıldı.

BURSA (İGFA) - Okulda gerçekleşen buluşmada AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, dönemin efsane müdürlerinden Mustafa Kütahyalıoğlu, eski öğretmenleri, okulun ilk mezunları ve emekli müdürlerle bir araya geldi. Protokol üyelerinin de yer aldığı program, okul müdürünün açılış konuşmasıyla başladı.

Programda, okul mezunu olarak bir konuşma yapan Başkan Gürkan, öğretmenlere hitap etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından öğretmenlere günün anısına hediye takdiminde bulunuldu.

Kutlamalar kapsamında Okul Tiyatro Topluluğu öğrencileri tarafından hazırlanan 24 Kasım programı sahnelendi.

Öğrencilerin performansı izleyicilerden tam not aldı. Programın sonunda Başkan Gürkan, temsilen okulun en genç öğretmenine çiçek takdim etti.