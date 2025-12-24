Türk Halk Müziği'nin efsane ismi 84 yaşındaki Bedia Akartürk, İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nun Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) verdiği konserde konuklara sürpriz yaptı. Efsane isim, koronun seslendirdiği türkülere eşlik ederek İzmirlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, AASSM'de şef Öznur Korkmaz yönetiminde, 'Anadolu'nun Rengi Köklerin Sesi' adlı konser düzenledi.

İzleyicilerin arasında yer alan Türk Halk Müziği'nin unutulmaz ismi Bedia Akartürk, sahneye davet edildi. 84 yaşındaki Akartürk, halk müziğinin sevilen türkülerinden mini bir konser verdi.

Bağlama ustası ve halk müziğinin büyük isimlerinden Musa Eroğlu'nun bestelediği 'Mihriban' türküsünü seslendiren Akartürk'e, salondakiler hep bir ağızdan eşlik etti.

Sahnede duygulu anlar yaşayan Akartürk, türkülerin çok değerli olduğunu belirterek 'Türkülere lütfen sahip çıkın. Türküleri yaşatın, türküler ölmesin' dedi.

TÜRKÜLERLE HALK DANSLARI BİR ARADA

Konserde ayrıca Makedonya, Azerbaycan, Karadeniz halk dansları ve zeybek oyununun yanı sıra farklı bölgelerin türküleri de seslendirildi. 100 kişilik koroda birçok meslekten korist bulunurken, konserde Neşet Ertaş'ın da yetiştiği gelenek olan Abdal kültürünü sürdüren Yunus Karadiken, Ertaş'tan türküler söyledi. 7 solistin birer türkü seslendirdiği konser, yaklaşık 2 saat sürdü. Konserde Mahsuni Şerif'in 'Yuh Yuh', Volkan Konak'ın 'Efulim' gibi eserlerinin yanı sıra Pir Sultan Abdal'dan Dadaloğlu'na kadar birbirinden özel bir repertuvar ile özel bir geceye imza atan koro, ayakta alkışlandı.