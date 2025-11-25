Kocaeli'nin daha konforlu bir ulaşım ağına kavuşması için birçok projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Gebze'de de kent içi trafiğin düğüm noktalarından biri olan Ahmet Penbegüllü Bulvarı'nı yeni dönel kavşak projesiyle rahatlatacak.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir içinde yaşanan trafik sıkıntısının önüne geçmek ve konforlu ulaşımı sağlamak amacıyla başlattığı dönel kavşak çalışmalarına bir yenisini daha Gebze Ahmet Penbegüllü Bulvarı'nda ekliyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı, Ahmet Penbegüllü Bulvarı'nda başlattığı dönel kavşak çalışmasıyla bölgede uzun süredir yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmayı hedefliyor.

Çapı 50 metre olacak kavşak, araçların bulvar boyunca daha düzenli ve kontrollü biçimde ilerlemesini sağlayacak.

ÇALIŞMALAR ETAPLAR HALİNDE İLERLİYOR

Sahada zemin düzenleme, altyapı güçlendirme ve kavşak geometrisinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Projenin tamamlanmasıyla özellikle sabah ve akşam yoğunluklarında yaşanan bekleme sürelerinin düşeceği ve sürüş güvenliğinin artacağı hedefleniyor. Çalışmalar etaplar halinde ilerlerken, mevcut trafik akışının mümkün olduğunca etkilenmemesi için alternatif yönlendirmeler uygulanıyor. Kavşağın kısa süre içinde hizmete alınması planlanıyor.