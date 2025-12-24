İzmir Karabağlar Belediyesi, 'herkes için eşit ve erişilebilir yaşam' hedefi doğrultusunda hayata geçirdiği İleri Yaş Akademileri'ni Limontepe ve Kazım Karabekir mahallelerinde düzenlenen iki ayrı törenle hizmete açtı.

İZMİR (İGFA) - 2 yıl sürecek eğitimle, 60 yaş ve üzeri yurttaşların yaşam kalitesini artırmayı, aktif ve sağlıklı bir yaşam sürmelerini desteklemeyi amaçlayan akademilerin açılış törenlerine Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Duyan, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Volkan Gürboğa, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademi öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Akademi için ilk tören Limontepe'de gerçekleştirildi. Törende konuşan Limontepe Mahallesi Muhtarı Bircan Salman, İleri Yaş Akademisi'nin mahalle için önemli bir kazanım olduğunu belirterek, 'Sağlık, huzur ve keyifli vakitler geçirilmesini diliyorum. Emeği geçen herkese başta Başkanım olmak üzere mahallem adına teşekkür ediyorum' dedi.

'BİZ HAYATI DÖNÜŞTÜRÜYORUZ'

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, açılışta yaptığı konuşmada 'Karabağlar'da belediyeciliği yalnızca yolları, binaları ya da yapıları dönüştürmek olarak görmüyoruz; biz hayatı dönüştürüyoruz. Çocuğuyla, genciyle, kadınıyla, yaş almış büyükleriyle bu kenti birlikte kuruyoruz' diye konuştu.

İleri Yaş Akademisi'nin bu anlayışın somut bir örneği olduğunu vurgulayan Kınay, büyüklerin iki yıl boyunca eğitim alacağını, bilgi ve deneyimlerini paylaşacağını belirterek, 'Hukuktan sağlığa, iletişimden teknolojiye kadar pek çok alanda birlikte öğrenecek, bu yolculuğun sonunda mezuniyet sevincini hep birlikte yaşayacağız' dedi.

Kınay, yaş almanın unutulmak değil, öğrenmeye devam etmek anlamına geldiğini ifade ederek, Cumhuriyet değerlerine ve Atatürk'ün mirasına sahip çıkmanın önemine de dikkat çekti.

TAHTAYA UMUT MESAJI YAZDI

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sınıfları gezen Başkan Kınay, akademi öğrencileriyle bir araya geldi. Kınay, sınıf tahtasına 'Her şey çok güzel olacak. Gelecek hepimizde. Umut bizde' yazarak katılımcılarla sohbet etti.

İKİNCİ AÇILIŞ KAZIM KARABEKİR'DE

Günün ikinci açılışı Kazım Karabekir Mahallesi'nde yapıldı. Kazım Karabekir Mahallesi Muhtarı Muharrem Gülgü, akademinin mahallede açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yaşın yalnızca bir rakam olduğunu, her yaşta aktif ve üretken bir yaşamın mümkün olduğunu söyledi. Gülgü, emeği geçenlere teşekkür ederek tüm büyükleri İleri Yaş Akademisi'ne katılmaya davet etti.

'BU DAYANIŞMA KUVAYI MİLLİYE RUHUDUR'

Başkan Helil Kınay, Kazım Karabekir'deki konuşmasında Karabağlar'daki dayanışmayı Mustafa Kemal Atatürk'ün Kuvayı Milliye ruhuna benzetti. Sınırlı imkânlara rağmen karanlığa karşı birlikte direnme kararlılığını vurgulayan Kınay, İleri Yaş Akademisi'ni yalnızca bir eğitim projesi değil, yaş almışların deneyimleriyle toplumsal mücadelenin parçası olduğu bir alan olarak tanımladı.

'Çok konuşmak değil, çok çalışmak zorundayız' diyen Kınay'a, açılış sonunda Muhtar Muharrem Gülgü tarafından çiçek takdim edildi.

İLERİ YAŞ AKADEMİSİ PROGRAMI BAŞLADI

Karabağlar Belediyesi'nin hayata geçirdiği İleri Yaş Akademisi, Limontepe ve Kazım Karabekir Semt Merkezleri'nde eğitimlerine başladı. Her iki merkezde 20'şer kişilik kontenjanla yürütülecek program, 23 Aralık 2025 - 29 Mayıs 2026 tarihleri arasında 20 hafta sürecek.

Haftada iki gün, 14.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek eğitimlerde; aktif ve sağlıklı yaşam, dijital okuryazarlık, temel hukuk, siber güvenlik, sosyal iletişim ve yaşam kalitesi başlıkları ele alınacak. Katılımcılar ayrıca balkon bahçeciliği, yaratıcı yazarlık ve ileri yaş yogası derslerinden ikisini seçebilecek.

Programa, 60 yaş ve üzeri, eğitime katılım açısından herhangi bir engeli bulunmayan vatandaşlar kabul ediliyor. Eğitimler, belediyenin uzman personeli ile gönüllü akademisyenler tarafından veriliyor.