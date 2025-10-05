Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kış Spor Okulları sayesinde çocuklar kış döneminde de sporun keyfini doyasıya yaşayacak.

BURSA (İGFA) - Bursa'da tüm çocukların ve gençlerin en az bir spor ve sanat dalıyla uğraşması hedefiyle çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 2025-2026 Kış Spor Okulları eğitimlerine başladı. Tatil döneminde çocukların tatillerini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmeleri için Yaz Spor Okulları'nı düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, okulların açılmasıyla birlikte hafta sonları gerçekleştirilen Kış Spor Okulları ile çocukları yeniden sporla buluşturdu.

9 dönem halinde gerçekleştirilecek Kış Spor Okulları'nda, çocuklar 12 branşta eğitim alma imkanı bulacak. Büyükşehir Belediyesi'nin modern tesislerinde karate, güreş, basketbol, taekwondo, judo, cimnastik, voleybol, kort tenisi, okçuluk, satranç, masa tenisi ve yüzme branşlarında eğitimler verilecek. Kış Spor Okulları'nda 4-16 yaş aralığındaki çocuklar eğitim alabilecek.

KIŞ SPOR OKULLARI'NA DAVET

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, genç nüfusun en yoğun olduğu kentlerden birisi olan Bursa'da daha fazla gencin ve çocuğun sporla buluşmasını arzuladıklarını söyledi. Çocukların en az bir spor ve sanat dalıyla uğraşması gerektiğini belirten Başkan Bozbey, 'Ailelerimize, çocuklarını Kış Spor Okulları'na göndermesini tavsiye ediyoruz. Böylelikle çocuklarımız Kış Spor Okulları'na gelerek hafta sonlarını da eğlenerek ve öğrenerek geçirebilecek' dedi.