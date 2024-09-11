CHP Bursa İl Kadın Kolları Başkanlığı, Türkiye’de artan kadın cinayetlerine ve Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin basın açıklaması yaptı.BURSA (İGFA) - CHP Bursa İl Kadın Kolları Başkanlığı’nın, İl Başkanlığı’nda gerçekleştirdiği; kadın cinayetlerini ve son olarak Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti ile ilgili basın açıklamasına CHP Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Özgür, İlçe Kadın Kolları Başkanları ve İl Yöneticileri katıldı.

Sözlerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kadınlara göstermiş olduğu önemi hatırlatarak başlayan CHP İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Öztürk AKP’nin toplum arasında yaptığı cinsiyet, dinsel ve mezhepsel ayrıştırmalar ile toplum yapısını bozduğunu, halkı sürekli tedirgin ve öfkeli bireylere dönüştürdüğüne dikkat çekerek, “Kişilerin evlerinde keyif almak ve belki de günlük problemlerinden bir nebze olsun uzaklaşmak için izlediği televizyon; sürekli şiddet dili kullanılarak yapılan tartışmalar, şiddet içerikli haberler, gündüz kuşağı programları ve kadının, çocuğun zayıf bir konumda şiddete açık, aciz ve savunmasız resmedildiği diziler ile halkımızda şiddetin içselleştirilmesinde adeta bir araç olmuştur” dedi.

Açıklamasında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın, devletin çocukların ve kadınların varlığını yok saydığını belirten Öztürk, “Şiddete uğrayan kadınların acı tablosu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasındaki sorulardan örnekler vermek isteriz. Eşim beni dövdü, saçlarımdan tutarak sürükledi, vücudumda darp izi belli değil ne yapmalıyım? Eşim devamlı surette bana ve çocuklara bağırıyor, bizi dövmüyor ama eşyalara zarar veriyor. Bu durum şiddet midir? Aile Mahkemesinden koruma kararı verildi. Ancak eşim yine telefonla rahatsız ediyor ne yapmalıyım? Bir gelirim yok, eşim şikayet edersem bana bakmayacağını söylüyor ne yapmalıyım? Boşandığım Eşim beni rahatsız ediyor, çocuklarımı göstermeyeceğini söylüyor ne yapmalıyım? Kayınvalidem ve eşimin erkek kardeşi beni dövüyor. Ne yapabilirim? Ben çalışıyorum ama eşim banka kartımı elimden aldı ve paramı bana vermiyor. İstediğimde küfür ediyor ne yapmalıyım? Şiddetin tanımını biliyor muyuz? Kadınlarımıza normalleştirilmiş yaşam şekillerinde nelerin şiddet olduğunu anlatabiliyor muyuz?” diye konuştu.

“Ülkemizin geleceği olan çocukları korumakla mükellef olanlar, sürekli bir vatan sevgisinden dem vururken kendileriyle aynı düşünmeyen kişileri vatan hainliği ile suçlamaktadırlar. Oysa ki vatan sevgisi önce çocuğu, kadını, doğayı, hayvanı korumak ile başlar" diyen Fatma Özgür, "Kadına ve çocuğa her türlü şiddeti kınıyoruz. Normalleştirilmesini kabul etmiyor ve biz kadınlar hakkımız olanı vermek değil almak için ayağa kalkıyoruz. Şimdiye kadar yaşatılanları unutmadığımızı ve unutturmayacağımızı bir kez daha haykırıyoruz. Kadınlarımız eğitimli olursa eğitimli çocuklar yetişir, mutlu olursa mutlu çocuklar yetişir, kadın gülerse tüm toplum güler. Gelecek nesiller ve toplumlar kadınlarla şekillenir. Artık ayağa kalkma zamanı bizden alınan hakları alma zamanı” dedi.