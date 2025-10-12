Bursa'da Nilüfer Belediyesi, Beşevler Sanayi Sitesi'nde yürüttüğü kapsamlı temizlik ve düzenleme çalışmalarıyla bölgeye yeni bir soluk kazandırıyor. Hurda ve atıklardan arındırılan alanlarda, sanayi esnafı ve vatandaşların kullanabileceği sosyal alanlar oluşturulacak.

BURSA (İGFA) - Kent estetiğini ve çevre sağlığını koruma hedefiyle harekete geçen Nilüfer Belediyesi ekipleri, geçtiğimiz hafta başlattıkları büyük temizlik operasyonunun ardından, sanayi sitesindeki plansız kullanılan alanları düzenlemeye başladı.

Çalışmalar kapsamında yeşil alanlar, parklar ve yol kenarlarında yıllardır biriken hurda malzemeler, atıklar ve hafriyat artıkları kaldırıldı. Temizlenen bölgelerde, sanayi çalışanlarının dinlenebileceği ve vatandaşların keyifle vakit geçirebileceği sosyal alanlar planlanıyor.

AMAÇ SOSYAL YAŞAM STANDARTLARINI YÜKSELTMEK

Nilüfer Belediyesi, düzenleme çalışmalarının ikinci aşamasında sanayi sitesi planına aykırı yapıların kaldırılması, yeni alanların açılması ve ruhsatsız işyerlerinin ruhsatlandırılması için de adımlar atacak.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Beşevler Sanayi Sitesi'nin bölge ekonomisi için önemine dikkat çekerek, 'Sanayi bölgelerimizde çevre düzeni, güvenlik ve sosyal yaşam standartlarını yükseltmek için çalışıyoruz. Esnafımızın ve vatandaşlarımızın daha temiz, düzenli ve yaşanabilir bir çevrede olması hepimizin ortak hedefi' dedi.