Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu (OBBKT), başarılarına bir yenisini daha ekleyerek Bursa'da sanatseverlerle buluştu. İnegöl Tiyatro Festivali'nde sahne alan OBBKT, sahnelediği 'Kahvede Şenlik Var' oyunuyla izleyicilerin beğenisini kazandı.

ORDU (İGFA) - İnegöl Belediyesi tarafından bu yıl birincisi düzenlenen İnegöl Tiyatro Festivali OBBKT'nin oyunu ile başladı. OBBKT, festivale 'Kahvede Şenlik Var' adlı oyun ile katıldı.

Sabahattin Kudret Aksal'ın kaleme aldığı, toplumsal ilişkileri mizahi bir dille ele alan oyun, İnegöllü sanatseverlerden tam not aldı. Salonu tıklım tıklım dolduran izleyiciler, OBBKT oyuncularının performansını dakikalarca ayakta alkışladı.

BAŞKAN ALPER TABAN'DAN BAŞKAN DR. MEHMET HİLMİ GÜLER'E SELAM VE TEŞEKKÜR

OBBKT'nin sahnelediği oyun sonrası söz alan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, festivalin açılışını köklü ve başarılı bir tiyatro ekibiyle yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

OBBKT ekibine teşekkür plaketi takdim eden Başkan Taban, 'Sanatın birleştirici gücüyle Ordu ve İnegöl arasında güzel bir köprü kurduk. Bu değerli ekibi bizlerle buluşturan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkürlerimi ve en kalbi selamlarımı iletiyorum' dedi.