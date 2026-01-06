Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Jandarma tarafından düzenlenen 'Anadolu Mirası Operasyonları' kapsamında, bir şüphelinin evinde çok sayıda tarihi eser niteliğinde silah ve obje ele geçirildi.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Osmangazi'de 'Anadolu Mirası Operasyonları' kapsamında bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon çerçevesinde 1 şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen çok sayıda materyal ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre aramalarda; 7 adet tarihi eser niteliğinde tabanca, 4 adet tarihi eser niteliğinde tüfek, 3 adet tüfek aparatı, 1 adet barut doldurma aparatı, 1 adet tarihi eser niteliğinde mühür, 1 adet tarihi eser niteliğinde küp, 1 adet tarihi eser niteliğinde obje, 3 adet hançer bulundu.

Ele geçirilen eserler muhafaza altına alınırken, şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

